Сегодня в Китае отмечают наступление Нового года Быка.

Новый год в Китае отмечают не 1 января, как в большинстве стран мира, а во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2021 году дата Нового года припадает на 12 февраля. Сегодня китайцы встречают 4718 год по китайскому календарю. Каждый год в этой стране имеет свой астрологический животный символ, цвет и стихию. 2021 год представляет Белый металлический Бык. Точное время наступления Нового года в Китае - 21:05 по Киеву.

Поздравления с китайским Новым годом

Новый год в Китае нынче,

Скоро новый зверь придет.

Пусть семье он только счастья

И достаток принесет.

Пусть откроет в день чудесный

Небо вам большой портал,

Чтоб мечту свою и просьбу

В космос каждый вмиг послал.

Зима проходит и вот-вот,

Идёт Китайский Новый год.

Пусть Бык вам принесёт с собой,

Достаток в дом, души покой.

Любовь в сердца, в делах удачу,

Пусть все смеются и не плачут,

Пусть будет мирным небосвод,

И только радость целый год!

Всем в Китайский Новый Год,

Жить желаю — без хлопот,

В море радости купаться,

Жизнью райской наслаждаться,

Не грустить, не унывать,

Дружно праздник отмечать!

И на нотке позитивной,

Жизни Вам, желаю — стильной,

Жизнерадостной, красивой,

Одним словом, лишь — счастливой!

В год Быка желаю я:

«Будьте счастливы, друзья!».

С Новым годом! Белый Бык дарит нам грядущий год. Пусть этот талисман принесет нам силу, удачу, мужество, стойкость, радость, искренность, любовь, заботу и поддержку. Желаю счастья в семье, личной жизни, работе. Пусть наши мечты сбываются и получается все за что бы не взялись! А азиатский хранитель нам в этом поможет.

В китайский Новый год

Пусть двери распахнутся,

И Белый Бык войдёт,

Неся успех на блюдце!

Здоровы будут все,

Мечта осуществится,

По белой полосе

Вся жизнь вперёд помчится!

Пусть будет этот год

Добрей, чем предыдущий,

Удачу принесёт,

Теплом согреет душу!

Хоть год уже в права вступил,

Настал февраль, но вот —

Вдруг снова праздник наступил,

Китайский Новый год!

Повсюду музыка и смех,

Бокалы вновь полны,

Спешим скорей поздравить всех

Мы с праздником зимы!

Пусть будет полной чашей дом,

Пусть жизнь легко идет,

И пусть нам счастье принесет

Китайский Новый год!

Когда зима уж на исходе,

И кое — где подтаял лёд,

Спешат восточные народы,

Встречать Китайский новый Год.

Семейным кругом соберутся,

Зажгут петарды и огни,

И фейерверками взорвутся,

На миллионы искр они.

Здоровья, счастья и и надежду,

Пускай в ваш дом быстрей несёт,

И будет лучше всё, чем прежде,

В грядущий на востоке год!

Поздравляю тебя с еще одним Новым годом — китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все твои желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесет благополучие, счастье и радость! Я желаю тебе, чтобы все новогодние пожелания исполнились в тройном размере!

Пускай этот праздник Нового года, будет украшен миллиардами ярких огней китайских фонариков. И пускай в вашей жизни в этом году будет столько же счастливых случаев, сколько огоньков зажгут во время празднования. Пускай каждый ваш день будет наполнен удачей и благополучием, спокойствием и мудростью, благодаря которой вы всегда сможете принимать только верные решения, которые приведут вас к большому успеху. С праздником.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова