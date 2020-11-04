Сегодня, 4 ноября, свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
День железнодорожника Украины: история
Читайте такжеДень Казанской иконы Божией Матери: о чем просят перед иконой, молитва и поздравления с праздникомДата празднования Дня железнодорожника в Украине менялась. Так, сперва это было первое воскресенье августа. А учрежден праздник был в июле 1993 года указом первого президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников железнодорожного транспорта.
Однако почти десятилетие спустя, а именно – в декабре 2002 года, второй президент Украины Леонид Кучма перенес празднование на 4 ноября.
Выбор этой даты был не случаен: в этот день в 1861 году на территорию Украины прибыл первый поезд, который назывался "Ярослав". Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов. "Ярослав", так сказать, был первым поездом международного сообщения.
Сам же праздник День железнодорожника берет начало с 1896 года в Российской империи.
С Днем железнодорожника -– стихи и открытки
***
С Днем железнодорожника
Примите поздравление.
Желаем счастья и добра,
Всех благ преумножения.
Пускай по жизни Вас везет
Локомотив удачи,
Решаются легко всегда
Рабочие задачи.
Вам радостных и ярких дней —
Как шпал на рельсах прочных,
Здоровья и любви вагон
И красок жизни сочных.
***
Пусть железная дорога
Все печали унесет,
И у самого порога
Смех, уют и счастье ждет.
Пусть всегда горит зеленый
Вашей жизни семафор,
И, успехом окрыленный,
Каждый день заходит в двор.
***
Всех, кто отдал жизнь свою
Шпалам, рельсам, поездам,
Поздравляю с праздником,
Желаю счастья вам!
Пусть железная дорога
Только к счастью вас ведет,
Денег будет пусть вам много,
Меньше боли и забот.
***
Пусть не писатель, не художник,
Однако стоишь ты похвал.
За день твой, железнодорожник,
Давай поднимем мы бокал.
Родной вокзал тебя встречает,
А стук колес волнует кровь.
В тебе романтик пропадает,
О дальних странах грезишь вновь.
К платформе подан поезд счастья,
Разгон возьми и своей властью
Умчись на нем ты от ненастья.
***
Пусть железная дорога
Много радостей везёт,
И хорошая погода
Каждый день вас верно ждёт
Пусть вагончик к вам прибудет,
Счастья много привезёт.
Достаток полный в доме будет
И в делах пускай везёт.
Здоровья вам, в пути — удачи.
Ангел вас пускай хранит.
Пусть решаются задачи,
Работа с лёгкостью бежит.
***
Желаю вам любви, тепла,
Удачи, счастья очень много,
Чтоб вас вперед к мечтам вела
Всегда железная дорога!
Пускай приносит вам работа
Лишь радость и большой доход,
Чтоб вы деньгам не знали счета
И богатели каждый год!
Поздравления с Днем железнодорожника в прозе и картинках
***
С Днем железнодорожника. Желаю вести свой состав из надежд и мечтаний по железной дороге удачи, везенья и веры в себя. Пусть в твоей жизни любое общение будет приятным, любая встреча — радостной, любое дело — успешным, любое путешествие — невероятным и чудесным. И пусть твоё сердце не боится переводить стрелки к лучшим переменам.
***
Поздравляю с днем железнодорожника и от души желаю веселой жизни с железным правилом: оставаться всегда счастливым человеком, по какой бы дороге не приходилось идти. Желаю, чтобы все пути вели к успеху, чтобы в твоем поезде всегда были составы любви, вдохновения и удачи.
***
В твой профессиональный праздник, День железнодорожника, желаю тебе вагон радости, добра и удачи! Всегда мчись навстречу своим мечтам и достигай поставленных целей! Желаю, чтобы любой железнодорожный путь приводил тебя к счастью и успеху!
***
Поздравляю с Днем железнодорожника и желаю жизни как в поезде: чтоб всегда везло, везло и везло. Здоровья крепкого и искренней любви, уважения окружающих и надежных друзей, достатка в доме и удачи в профессиональном труде.
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