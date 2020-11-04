Искренние поздравительные строки для всех железнодорожников с их профессиональным праздником.

Сегодня, 4 ноября, свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.

День железнодорожника Украины: история

Читайте такжеДень Казанской иконы Божией Матери: о чем просят перед иконой, молитва и поздравления с праздникомДата празднования Дня железнодорожника в Украине менялась. Так, сперва это было первое воскресенье августа. А учрежден праздник был в июле 1993 года указом первого президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников железнодорожного транспорта.

Однако почти десятилетие спустя, а именно – в декабре 2002 года, второй президент Украины Леонид Кучма перенес празднование на 4 ноября.

Выбор этой даты был не случаен: в этот день в 1861 году на территорию Украины прибыл первый поезд, который назывался "Ярослав". Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов. "Ярослав", так сказать, был первым поездом международного сообщения.

Сам же праздник День железнодорожника берет начало с 1896 года в Российской империи.

С Днем железнодорожника -– стихи и открытки

***

С Днем железнодорожника

Примите поздравление.

Желаем счастья и добра,

Всех благ преумножения.

Пускай по жизни Вас везет

Локомотив удачи,

Решаются легко всегда

Рабочие задачи.

Вам радостных и ярких дней —

Как шпал на рельсах прочных,

Здоровья и любви вагон

И красок жизни сочных.

***

Пусть железная дорога

Все печали унесет,

И у самого порога

Смех, уют и счастье ждет.

Пусть всегда горит зеленый

Вашей жизни семафор,

И, успехом окрыленный,

Каждый день заходит в двор.

***

Всех, кто отдал жизнь свою

Шпалам, рельсам, поездам,

Поздравляю с праздником,

Желаю счастья вам!

Пусть железная дорога

Только к счастью вас ведет,

Денег будет пусть вам много,

Меньше боли и забот.

***

Пусть не писатель, не художник,

Однако стоишь ты похвал.

За день твой, железнодорожник,

Давай поднимем мы бокал.

Родной вокзал тебя встречает,

А стук колес волнует кровь.

В тебе романтик пропадает,

О дальних странах грезишь вновь.

К платформе подан поезд счастья,

Разгон возьми и своей властью

Умчись на нем ты от ненастья.

***

Пусть железная дорога

Много радостей везёт,

И хорошая погода

Каждый день вас верно ждёт

Пусть вагончик к вам прибудет,

Счастья много привезёт.

Достаток полный в доме будет

И в делах пускай везёт.

Здоровья вам, в пути — удачи.

Ангел вас пускай хранит.

Пусть решаются задачи,

Работа с лёгкостью бежит.

***

Желаю вам любви, тепла,

Удачи, счастья очень много,

Чтоб вас вперед к мечтам вела

Всегда железная дорога!

Пускай приносит вам работа

Лишь радость и большой доход,

Чтоб вы деньгам не знали счета

И богатели каждый год!

Поздравления с Днем железнодорожника в прозе и картинках

***

С Днем железнодорожника. Желаю вести свой состав из надежд и мечтаний по железной дороге удачи, везенья и веры в себя. Пусть в твоей жизни любое общение будет приятным, любая встреча — радостной, любое дело — успешным, любое путешествие — невероятным и чудесным. И пусть твоё сердце не боится переводить стрелки к лучшим переменам.

***

Поздравляю с днем железнодорожника и от души желаю веселой жизни с железным правилом: оставаться всегда счастливым человеком, по какой бы дороге не приходилось идти. Желаю, чтобы все пути вели к успеху, чтобы в твоем поезде всегда были составы любви, вдохновения и удачи.

***

В твой профессиональный праздник, День железнодорожника, желаю тебе вагон радости, добра и удачи! Всегда мчись навстречу своим мечтам и достигай поставленных целей! Желаю, чтобы любой железнодорожный путь приводил тебя к счастью и успеху!

***

Поздравляю с Днем железнодорожника и желаю жизни как в поезде: чтоб всегда везло, везло и везло. Здоровья крепкого и искренней любви, уважения окружающих и надежных друзей, достатка в доме и удачи в профессиональном труде.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская