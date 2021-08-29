Сегодня звучат слова благодарности для представителей опасной и ответственной профессии.

Сегодня в Украине отмечается профессиональный праздник День шахтера. Это очень важная и трудная профессия, ведь они добывают уголь для всей страны. В этот день стоит почтить труд шахтеров и поздравить знакомых представителей профессии.

Поздравления с Днем шахтера

С Днем шахтера! Пусть ваша зарплата

Подрастает, как будто опара.

А душою итак вы богаты,

Уважают вас люди недаром.

Труд ваш ценен, действительно важен.

Вы стараетесь, трудитесь честно.

Пусть же быт у вас будет налажен.

Жизнь лучится всегда интересом!

***

С днем шахтера поздравляю,

Сил, здоровья Вам желаю.

Чтобы ангел Вас хранил,

От всех невзгод он защитил.

Терпения большого и удачи,

И плана во время Вам сдачи.

Любви, добра, конечно солнца,

Пусть с легкостью Вам все дается.

О тяжести труда шахтера

Легенды ходят там и тут.

Любому вы дадите фору,

Вас уважают, силу чтут.

Так пусть все в жизни удается,

Всех с Днем шахтера, господа!

***

Блеск угля, забой, порода

И отбойный молоток.

Нелегко он достается,

Для державы уголек.

Искренне мы пожелаем

Счастья и удач сейчас.

Пусть вас ангел охраняет

Каждый день и каждый час.

***

Поздравляю с Днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха!

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С Днём шахтёра. Желаю звёзд тебе шахтёрской славы, желаю крепкого здоровья, моральных сил, отваги сердца и оптимизма души. Пусть твой шахтёрский труд оценивается по достоинству, пусть все твои старания и упорства всегда ведут тебя к успеху. Желаю благополучия в рабочих сменах, удачи в жизни и счастья в семье!

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Сегодня праздник у смелых людей, выполняющих опасную работу. Сегодня День шахтера. Желаем же вам легких спусков и подъемов, будьте всегда предельно осторожны и терпеливы! Спасибо за тепло и свет, которые благодаря вашему труду есть в наших домах!

Автор: Екатерина Пулатова