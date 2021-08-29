Сегодня в Украине отмечается профессиональный праздник День шахтера. Это очень важная и трудная профессия, ведь они добывают уголь для всей страны. В этот день стоит почтить труд шахтеров и поздравить знакомых представителей профессии.
Поздравления с Днем шахтера
С Днем шахтера! Пусть ваша зарплата
Подрастает, как будто опара.
А душою итак вы богаты,
Уважают вас люди недаром.
Труд ваш ценен, действительно важен.
Вы стараетесь, трудитесь честно.
Пусть же быт у вас будет налажен.
Жизнь лучится всегда интересом!
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С днем шахтера поздравляю,
Сил, здоровья Вам желаю.
Чтобы ангел Вас хранил,
От всех невзгод он защитил.
Терпения большого и удачи,
И плана во время Вам сдачи.
Любви, добра, конечно солнца,
Пусть с легкостью Вам все дается.
О тяжести труда шахтера
Легенды ходят там и тут.
Любому вы дадите фору,
Вас уважают, силу чтут.
Так пусть все в жизни удается,
Всех с Днем шахтера, господа!
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Блеск угля, забой, порода
И отбойный молоток.
Нелегко он достается,
Для державы уголек.
Искренне мы пожелаем
Счастья и удач сейчас.
Пусть вас ангел охраняет
Каждый день и каждый час.
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Поздравляю с Днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха!
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С Днём шахтёра. Желаю звёзд тебе шахтёрской славы, желаю крепкого здоровья, моральных сил, отваги сердца и оптимизма души. Пусть твой шахтёрский труд оценивается по достоинству, пусть все твои старания и упорства всегда ведут тебя к успеху. Желаю благополучия в рабочих сменах, удачи в жизни и счастья в семье!
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Сегодня праздник у смелых людей, выполняющих опасную работу. Сегодня День шахтера. Желаем же вам легких спусков и подъемов, будьте всегда предельно осторожны и терпеливы! Спасибо за тепло и свет, которые благодаря вашему труду есть в наших домах!