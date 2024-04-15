В День работников уголовного розыска поздравьте близких и знакомых, которые занимаются поиском преступников.

Ежегодно 15 апреля Украина чтит труд профессионалов уголовного розыска. Этот праздник посвящен сотрудникам полиции, которые ищут и задерживают опасных преступников. Дата торжества выбрана в честь основания Службы уголовного розыска Украины 15 апреля 1919 года.

Работа профессионалов уголовного розыска особенно важна во время войны. Именно они обеспечивают нашу безопасность и находят преступников, работающих на оккупантов. Мы собрали красивые картинки и поздравления с Днем работников уголовного розыска 2024, которыми можно поздравить близких.

Поздравления с Днем работников уголовного розыска 2024

Пусть не будет беспредела.

Видео дня

Не устаньте вы от дела.

Будет пусть большой зарплата,

Ждет преступников расплата.

Отпуск чтобы длинным был,

Друг про Вас чтоб не забыл,

Отдыхать и веселиться,

Полной жизнью насладиться.

***

Пускай тебе легко всё удается,

Начальство больше премии дает.

Пускай тебе во всём всегда неймется,

К раскрытиям дорога приведет!

Здоровье будет крепким, не подводит,

Любимая встречает с теплотой,

А радость, счастье в сердце пусть приходят

И навсегда останутся с тобой!

***

Пусть служится всегда легко,

Поменьше всяких передряг,

И ценят пусть лишь высоко

Ваш труд в розыскных делах!

***

Пусть не подводит тебя чуйка,

И в каждом деле ждёт успех,

Плывёт удача прямо в руки,

Чтобы работать круче всех!

И будет розыск уголовный

Гордиться, что ты служишь в нём,

И станут звёзды на погоны

Катиться с каждым новым днём!

***

Желаем преступность искоренить,

С законами Вам, мы желаем дружить,

Преступники пусть, Вас боятся безумно

И сами сдаются, ведь это разумно!

Желаем Вам истины всегда добиваться,

Отважными быть, никогда не бояться,

Сажать за решётку, всех кого надо,

За это Вас ждёт, всегда пусть награда!

***

Поздравляю с Днем работников уголовного розыска. Желаю никогда не терять своей сноровки, всегда находить даже самых хитрих преступников. Успешной деятельности, легких поисков, высоких званий, а также уверенности, сил и удачи на каждый случай.

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Поздравляю с Днём работников уголовного розыска! От всей души желаю успешного сыска и удачной работы, карьерного роста и благополучия, прекрасного настроения и быть в жизни лучшим. Пусть в жизни всегда будет счастье, любовь и радость.

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Поздравляю с Днем работников уголовного розыска. Искренне желаю надежной безопасности и предусмотрительности, осторожности и внимательности, мужества и смелости, крепкого здоровья и оптимизма, невероятной силы и прекрасной интуиции!

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Желаю свободы быть самим собой, мудрости, оперативности, ответственного подхода к решению любых задач, ощущения необходимости и уважения, позитивных мыслей, стабильного достатка и просто огромного счастья!

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Кто, как не вы, разыщет преступников, накажет зло, добьется справедливости? Желаем всем сотрудникам уголовного розыска Украины здоровья, смекалки, удачи, ловкости и преданных друзей! Везения вам по жизни и в работе!

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В День работников уголовного розыска поздравляю всех следователей и хочу им пожелать легких дел, поменьше преступлений и побольше доблестных событий, а еще справедливости и душевного равновесия!

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Всех работников уголовного розыска Украины поздравляю с профессиональным праздником. Пусть ваш благородный труд будет полезным для всех людей, пусть ваши семьи всегда живут в спокойствии и благополучии. Будьте здоровыми и счастливыми!

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