День пограничника: лучшие поздравления в стихах и открытках

В этот праздник чествуют тех, кто охранял и продолжает охранять рубежи нашей Родины от различных посягательств.

Сегодня, 28 мая, в ряде стран празднуют День пограничника − праздник особенно значим, ведь военнослужащие этой профессии охраняют государственную границу на суше и в море.

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В День пограничника чествуют тех, кто охранял и продолжает охранять рубежи нашей Родины от различных посягательств. Защищая страну, пограничники одновременно обеспечивают пропуск через границу.

В этот день принято поздравлять стражей границы с их профессиональным праздником. УНИАН собрал лучшие пожелания и поздравления с Днем пограничника в стихах, прозе, открытках и картинках.

С Днем пограничника: поздравительные стихи и открытки

***

Пограничник — это гордо!

На ногах стоишь ты твердо,

Землю нашу охраняешь,

Сна подчас совсем не знаешь.

Пожелаю в день такой

Силы, бодрости большой,

Мира, счастья в жизни личной

И зарплаты сверхотличной.

***

Сильный, смелый и отважный,

Пограничник наш бесстрашный.

Ты достоин уваженья,

Всех похвал и восхищенья.

И за ночи, что без сна,

Благодарна вся страна.

С твоим днем мы поздравляем,

Здоровья крепкого желаем!

***

***

Есть профессия такая —

Счастье Родины хранить.

Это миссия святая —

У границ страны служить.

Я сегодня поздравляю

Наших пограничников!

Тех, кто день и ночь в строю,

Воинов-отличников.

Я желаю вам, друзья,

Силы и отваги,

В семьях — мира и тепла,

Верности присяге.

***

Пусть все границы будут на замке,

Лишь сердце и душа будут открыты.

Желаем, кто на главном рубеже

Спокойствия, надеждою покрытой.

Ведь пограничник — гордость для страны,

Опора и защита государства.

Пусть будут солнечными теплыми деньки

И служба интересной будет, яркой!

День пограничника — все пожелания вам:

Пусть сложится все так, как вам и нужно.

И пусть не думает проникнуть лютый враг,

Ему отпор дадите смело, дружно!

***

Поздравляю погранцов —

Удальцов и молодцов.

Сил желаю и удачи,

Быть счастливей и богаче.

Выдержки, и процветания,

И границы удержания,

Бесконечного здоровья

Вместе с пламенной любовью.

***

Сил, здоровья и терпения,

Безмятежных будней вам.

Меньше вражеских вторжений,

Снов спокойных по ночам.

В семьях счастья и уюта,

Пусть в сердцах любовь живет.

Пограничником быть круто!

Пусть Господь вас бережет!

Поздравления с Днем пограничника в прозе

***

С Днём пограничника! Желаю железного характера, стального здоровья и бравого дела в твоих золотых руках. Желаю с каждым днём расширять границы собственных возможностей и смело отстаивать границы счастья своего сердца. Успехов, удачи, верности в дружбе и любви.

***

Поздравляем отважных, сильных и смелых духом людей с профессиональным праздником! желаем Вам здоровья, нерушимости границ, мирного неба над головой, благополучия в Ваших семьях. Будьте счастливы, уважаемы, согреты заботой и любовью своих близких.

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