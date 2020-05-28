День пограничника: лучшие поздравления в стихах и открытках
Сегодня, 28 мая, в ряде стран празднуют День пограничника − праздник особенно значим, ведь военнослужащие этой профессии охраняют государственную границу на суше и в море.
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В День пограничника чествуют тех, кто охранял и продолжает охранять рубежи нашей Родины от различных посягательств. Защищая страну, пограничники одновременно обеспечивают пропуск через границу.
В этот день принято поздравлять стражей границы с их профессиональным праздником. УНИАН собрал лучшие пожелания и поздравления с Днем пограничника в стихах, прозе, открытках и картинках.
С Днем пограничника: поздравительные стихи и открытки
***
Пограничник — это гордо!
На ногах стоишь ты твердо,
Землю нашу охраняешь,
Сна подчас совсем не знаешь.
Пожелаю в день такой
Силы, бодрости большой,
Мира, счастья в жизни личной
И зарплаты сверхотличной.
***
Сильный, смелый и отважный,
Пограничник наш бесстрашный.
Ты достоин уваженья,
Всех похвал и восхищенья.
И за ночи, что без сна,
Благодарна вся страна.
С твоим днем мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!
***
***
Есть профессия такая —
Счастье Родины хранить.
Это миссия святая —
У границ страны служить.
Я сегодня поздравляю
Наших пограничников!
Тех, кто день и ночь в строю,
Воинов-отличников.
Я желаю вам, друзья,
Силы и отваги,
В семьях — мира и тепла,
Верности присяге.
***
Пусть все границы будут на замке,
Лишь сердце и душа будут открыты.
Желаем, кто на главном рубеже
Спокойствия, надеждою покрытой.
Ведь пограничник — гордость для страны,
Опора и защита государства.
Пусть будут солнечными теплыми деньки
И служба интересной будет, яркой!
День пограничника — все пожелания вам:
Пусть сложится все так, как вам и нужно.
И пусть не думает проникнуть лютый враг,
Ему отпор дадите смело, дружно!
***
Поздравляю погранцов —
Удальцов и молодцов.
Сил желаю и удачи,
Быть счастливей и богаче.
Выдержки, и процветания,
И границы удержания,
Бесконечного здоровья
Вместе с пламенной любовью.
***
Сил, здоровья и терпения,
Безмятежных будней вам.
Меньше вражеских вторжений,
Снов спокойных по ночам.
В семьях счастья и уюта,
Пусть в сердцах любовь живет.
Пограничником быть круто!
Пусть Господь вас бережет!
Поздравления с Днем пограничника в прозе
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С Днём пограничника! Желаю железного характера, стального здоровья и бравого дела в твоих золотых руках. Желаю с каждым днём расширять границы собственных возможностей и смело отстаивать границы счастья своего сердца. Успехов, удачи, верности в дружбе и любви.
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Поздравляем отважных, сильных и смелых духом людей с профессиональным праздником! желаем Вам здоровья, нерушимости границ, мирного неба над головой, благополучия в Ваших семьях. Будьте счастливы, уважаемы, согреты заботой и любовью своих близких.
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