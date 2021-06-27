Милые поздравительные строки и пожелания с замечательным молодежным праздником.

Сегодня, 27 июня, Украина отмечает День молодежи. Этот праздник существует с 1994 года, когда он был введен президентским указом.

День молодежи: что означает праздник

Праздник Дня молодежи введен с тем, чтобы акцентировать внимание на роли молодых людей в развитии и процветании общества, ведь именно от них во многом зависит будущее.

День молодежи – не просто веселый, развлекательный праздник. Он еще и имеет идеологическую составляющую, ведь обращает внимание молодежи на то, как лучше реализовать свой потенциал как для собственного благосостояния, так и мира в целом.

С Днем молодежи - поздравления в стихах и открытках

***

В День молодежи

Хочу пожелать,

Счастья – до дрожи,

Любовь не терять.

Быть позитивным

И радость нести,

В странствии длинном

Мечту обрести!

***

Славный день – День молодежи

Будем праздновать сейчас.

Чтоб красивой и хорошей

Жизнь была у них, у нас.

Чтоб кружился в голове

Только лишь попутный ветер,

Пожелаю поумнеть

И успехам стать заметней.

Пусть всегда мы будем разными,

Всем – успешных лишь шагов.

Поздравляю с этим праздником

Молодежь всех возрастов!

***

Хороших перспектив, везенья

И зажигательных ночей.

Творцам – побольше вдохновенья:

Стихов, мелодий и речей.

Спортсменам – силы и упорства,

И оглушительных побед!

Быть молодым – совсем не просто!

Но лучше в мире лет и нет!

Ни на кого не быть похожим

И все, что было, превзойти

Для современной молодежи –

Залог успешного пути!

***

Будьте всегда энергичными,

Сильными и молодыми,

Девушки – симпатичными,

Юноши – деловыми.

Учитесь, дерзайте, любите,

К себе относитесь строже,

И поздравленья примите

С праздником молодежи!

***

Ты живешь, пока ты молод,

И горит огонь в душе.

Возраст в паспорте не повод,

На нос нацепить пенсне.

День прекрасный молодежи,

Это праздник твой и мой.

Я желаю процветания,

Жить с душою молодой.

***

День молодежи – яркий праздник.

Он мир улыбками заполнил.

Народ друг друга поздравляет,

И каждый радости исполнен.

Быть молодым – большое счастье:

Ты весел, полон сил и смел.

Любой рубеж тебе подвластен,

Чего бы ты ни захотел!

***

Круто звучит – "День молодежи"!

А наша молодость – в сердцах.

Я поздравляю тебя тоже,

Пусть все горит в твоих руках,

Пусть дело спорится любое,

Ведь наше дело молодое –

Дерзать, творить, мечтать, дружить

И ярче всех на свете жить!

Поздравления с Днем молодежи в прозе и картинках

***

Молодость – самая замечательная, яркая и насыщенная пора в жизни каждого человека! От всей души поздравляю с Днем молодежи! Пусть целеустремленность и сила духа, оптимизм и жизнелюбие помогут вам достичь высоких результатов в учебе и верно выбрать свой жизненный путь! Желаем искренней любви, настоящей дружбы, праздничного настроения!

***

Поздравляю с замечательным праздником - Днем молодежи. Желаем же вам всегда оставаться такими же бодрыми и счастливыми, и радоваться каждому прожитому дню, наполняя его всегда новыми и новыми эмоциями.

***

С Днем молодежи! Оставайтесь такими же активными, любознательными, всеуспевающими, позитивными, целеустремленными и веселыми! Двигайтесь только вперед, растите и развивайтесь! Вся жизнь впереди, весь мир у ваших ног, юные друзья! С праздником!

***

Ну вот, молодежь, настал и твой день. Желаю, чтобы в этот день сбылись все самые заветные мечты, чтобы ваша жизнь с каждым новым мгновением приобретала все новый и новый смысл, чтобы ваша душа всегда оставалась молодой и никогда не старела. Искренне поздравляю с Днем молодежи!

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram