Сегодня, 27 июня, Украина отмечает День молодежи. Этот праздник существует с 1994 года, когда он был введен президентским указом.
День молодежи: что означает праздник
Праздник Дня молодежи введен с тем, чтобы акцентировать внимание на роли молодых людей в развитии и процветании общества, ведь именно от них во многом зависит будущее.
День молодежи – не просто веселый, развлекательный праздник. Он еще и имеет идеологическую составляющую, ведь обращает внимание молодежи на то, как лучше реализовать свой потенциал как для собственного благосостояния, так и мира в целом.
С Днем молодежи - поздравления в стихах и открытках
***
В День молодежи
Хочу пожелать,
Счастья – до дрожи,
Любовь не терять.
Быть позитивным
И радость нести,
В странствии длинном
Мечту обрести!
***
Славный день – День молодежи
Будем праздновать сейчас.
Чтоб красивой и хорошей
Жизнь была у них, у нас.
Чтоб кружился в голове
Только лишь попутный ветер,
Пожелаю поумнеть
И успехам стать заметней.
Пусть всегда мы будем разными,
Всем – успешных лишь шагов.
Поздравляю с этим праздником
Молодежь всех возрастов!
***
Хороших перспектив, везенья
И зажигательных ночей.
Творцам – побольше вдохновенья:
Стихов, мелодий и речей.
Спортсменам – силы и упорства,
И оглушительных побед!
Быть молодым – совсем не просто!
Но лучше в мире лет и нет!
Ни на кого не быть похожим
И все, что было, превзойти
Для современной молодежи –
Залог успешного пути!
***
Будьте всегда энергичными,
Сильными и молодыми,
Девушки – симпатичными,
Юноши – деловыми.
Учитесь, дерзайте, любите,
К себе относитесь строже,
И поздравленья примите
С праздником молодежи!
***
Ты живешь, пока ты молод,
И горит огонь в душе.
Возраст в паспорте не повод,
На нос нацепить пенсне.
День прекрасный молодежи,
Это праздник твой и мой.
Я желаю процветания,
Жить с душою молодой.
***
День молодежи – яркий праздник.
Он мир улыбками заполнил.
Народ друг друга поздравляет,
И каждый радости исполнен.
Быть молодым – большое счастье:
Ты весел, полон сил и смел.
Любой рубеж тебе подвластен,
Чего бы ты ни захотел!
***
Круто звучит – "День молодежи"!
А наша молодость – в сердцах.
Я поздравляю тебя тоже,
Пусть все горит в твоих руках,
Пусть дело спорится любое,
Ведь наше дело молодое –
Дерзать, творить, мечтать, дружить
И ярче всех на свете жить!
Поздравления с Днем молодежи в прозе и картинках
***
Молодость – самая замечательная, яркая и насыщенная пора в жизни каждого человека! От всей души поздравляю с Днем молодежи! Пусть целеустремленность и сила духа, оптимизм и жизнелюбие помогут вам достичь высоких результатов в учебе и верно выбрать свой жизненный путь! Желаем искренней любви, настоящей дружбы, праздничного настроения!
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Поздравляю с замечательным праздником - Днем молодежи. Желаем же вам всегда оставаться такими же бодрыми и счастливыми, и радоваться каждому прожитому дню, наполняя его всегда новыми и новыми эмоциями.
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С Днем молодежи! Оставайтесь такими же активными, любознательными, всеуспевающими, позитивными, целеустремленными и веселыми! Двигайтесь только вперед, растите и развивайтесь! Вся жизнь впереди, весь мир у ваших ног, юные друзья! С праздником!
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Ну вот, молодежь, настал и твой день. Желаю, чтобы в этот день сбылись все самые заветные мечты, чтобы ваша жизнь с каждым новым мгновением приобретала все новый и новый смысл, чтобы ваша душа всегда оставалась молодой и никогда не старела. Искренне поздравляю с Днем молодежи!
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