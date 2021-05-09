Сегодня, 9 мая, отмечается замечательный семейный праздник – День матери. В этом году он совпал с празднованием Дня Победы.
Читайте такжеЧто подарить на День матери: идеи праздничных презентов для самого родного человекаСчитается, что День матери официально начали праздновать в США более 100 лет назад. Произошло это благодаря жительнице Филадельфии Анне Джервис. Она, в частности, предложила раз в год чествовать матерей.
Сегодняшний праздник является прекрасной возможностью поздравить мамочку, сказать ей слова благодарности за любовь, заботу и терпение, а также вручить милый подарок. УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем матери в стихах и прозе, а также красивые открытки и картинки.
Поздравления с Днем матери в стихах и прозе
***
Поздравляю с днем прекрасным,
Днем матери, чудесным днем.
Пусть над тобой небо всегда будет ясным,
А счастья и благополучия — полный дом.
Пусть неприятности, болезни и проблемы
Из твоей жизни сбегут навсегда,
И, конечно же, пусть непременно
счастливыми будут твои года!
***
Мама, мамочка, мамуля!
Лучше всех на свете ты.
Восхищаюсь и люблю я
Твои нежные черты.
Как же выразить красиво
Мне любовь к тебе свою?
Мама, милая, спасибо
За подарок — жизнь мою.
***
День матери – так трогателен, чист,
Такой великолепный, светлый праздник.
И блеск в глазах от радости лучист,
И столько пожеланий добрых разных!
Пусть дети оправдают во сто крат
Все мамины прекрасные стремленья.
День каждый будет сказочно богат,
Даря волшебно добрые мгновенья!
***
С Днем матери! Желаю всегда оставаться счастливой, красивой, мечтательной, веселой, милой женщиной, доброй, отзывчивой, заботливой, искренней, любящей и любимой мамой!
***
Моя нежная, милая мамочка! Поздравляю тебя с Днем матери! Преклоняюсь перед твоим ежедневным трудом ради меня, ежеминутной заботой и волнением. Каждый раз расставаясь с тобой, я оставляю тебя в своем сердце. И я знаю точно, пока ты рядом, у меня все будет хорошо.
***
Мама … Сколько в слове этом
Счастья, солнышка и света!
Сколько нежности, добра,
Взгляда милого тепла.
И в день матери, родная,
Радость льётся пусть без края.
Будь же рядом ты вовек,
Дорогой мой человек!
***
Благодарю тебя, моя родная,
За то, что подарила жизни свет.
И по ночам порой не досыпая,
Заботой окружала много лет.
Как выразить словами всё, не знаю,
Ведь слов таких, похоже, в мире нет.
С днем матери тебя я поздравляю,
Желаю светлых дней тебе вовек!
***
Спасибо, мамочка, тебе.
Что ты всегда со мною рядом.
Готовишь лучший ты обед
И успокоить можешь взглядом.
Спасибо, что дала мне жизнь,
Что знаешь ты на всё ответы.
Прошу, сегодня улыбнись -
Ты лучшая на свете!
***
Любимую и дорогую мамулю поздравляю с Днем матери! Ты – свет моей жизни, путеводная звезда, по которой я сверяю правильность своих решений. Желаю долгих здоровых лет, улыбок на твоем молодом лице. Пусть твой семейный очаг собирает нас чаще. Спасибо, что подарила мне жизнь!
***
Дорогая мамочка! В праздник Дня матери я хочу тебя крепко обнять и поздравить! Оставайся такой же красивой и счастливой, как сегодня! Пусть улыбка яркими звездочками сияет в твоих глазах, а заветные желания исполняются, словно по волшебству!
***
Мама – не простое слово.
В нем и боль, и жизнь, и свет.
Каждый знает: для любого
Ближе мамы друга нет.
И накормит, и поможет,
И хороший даст совет.
Даже поругает, может,
Но простит, обняв в ответ.
***
Ты как солнца яркий лучик,
Даришь радость и тепло.
Никого нет в мире лучше,
Как с тобой мне повезло!
Этим утром поздравляю
Я с днем матери тебя.
Счастья, радости желаю,
Нежно, искренне любя!
***
Сегодня праздник, мама,
День матери, твой день!
Хочу сказать немало
Хороших слов тебе.
Хочу, чтоб улыбалась,
Твоя улыбка – класс!
Поменьше волновалась
И радовала нас!
С Днем матери – картинки и открытки
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