Искренние слова благодарности матери за любовь, заботу и терпение, а также наилучшие пожелания в день праздника.

Сегодня, 9 мая, отмечается замечательный семейный праздник – День матери. В этом году он совпал с празднованием Дня Победы.

Читайте такжеЧто подарить на День матери: идеи праздничных презентов для самого родного человекаСчитается, что День матери официально начали праздновать в США более 100 лет назад. Произошло это благодаря жительнице Филадельфии Анне Джервис. Она, в частности, предложила раз в год чествовать матерей.

Сегодняшний праздник является прекрасной возможностью поздравить мамочку, сказать ей слова благодарности за любовь, заботу и терпение, а также вручить милый подарок. УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем матери в стихах и прозе, а также красивые открытки и картинки.

Поздравления с Днем матери в стихах и прозе

***

Поздравляю с днем прекрасным,

Днем матери, чудесным днем.

Пусть над тобой небо всегда будет ясным,

А счастья и благополучия — полный дом.

Пусть неприятности, болезни и проблемы

Из твоей жизни сбегут навсегда,

И, конечно же, пусть непременно

счастливыми будут твои года!

***

Мама, мамочка, мамуля!

Лучше всех на свете ты.

Восхищаюсь и люблю я

Твои нежные черты.

Как же выразить красиво

Мне любовь к тебе свою?

Мама, милая, спасибо

За подарок — жизнь мою.

***

День матери – так трогателен, чист,

Такой великолепный, светлый праздник.

И блеск в глазах от радости лучист,

И столько пожеланий добрых разных!

Пусть дети оправдают во сто крат

Все мамины прекрасные стремленья.

День каждый будет сказочно богат,

Даря волшебно добрые мгновенья!

***

С Днем матери! Желаю всегда оставаться счастливой, красивой, мечтательной, веселой, милой женщиной, доброй, отзывчивой, заботливой, искренней, любящей и любимой мамой!

***

Моя нежная, милая мамочка! Поздравляю тебя с Днем матери! Преклоняюсь перед твоим ежедневным трудом ради меня, ежеминутной заботой и волнением. Каждый раз расставаясь с тобой, я оставляю тебя в своем сердце. И я знаю точно, пока ты рядом, у меня все будет хорошо.

***

Мама … Сколько в слове этом

Счастья, солнышка и света!

Сколько нежности, добра,

Взгляда милого тепла.

И в день матери, родная,

Радость льётся пусть без края.

Будь же рядом ты вовек,

Дорогой мой человек!

***

Благодарю тебя, моя родная,

За то, что подарила жизни свет.

И по ночам порой не досыпая,

Заботой окружала много лет.

Как выразить словами всё, не знаю,

Ведь слов таких, похоже, в мире нет.

С днем матери тебя я поздравляю,

Желаю светлых дней тебе вовек!

***

Спасибо, мамочка, тебе.

Что ты всегда со мною рядом.

Готовишь лучший ты обед

И успокоить можешь взглядом.

Спасибо, что дала мне жизнь,

Что знаешь ты на всё ответы.

Прошу, сегодня улыбнись -

Ты лучшая на свете!

***

Любимую и дорогую мамулю поздравляю с Днем матери! Ты – свет моей жизни, путеводная звезда, по которой я сверяю правильность своих решений. Желаю долгих здоровых лет, улыбок на твоем молодом лице. Пусть твой семейный очаг собирает нас чаще. Спасибо, что подарила мне жизнь!

***

Дорогая мамочка! В праздник Дня матери я хочу тебя крепко обнять и поздравить! Оставайся такой же красивой и счастливой, как сегодня! Пусть улыбка яркими звездочками сияет в твоих глазах, а заветные желания исполняются, словно по волшебству!

***

Мама – не простое слово.

В нем и боль, и жизнь, и свет.

Каждый знает: для любого

Ближе мамы друга нет.

И накормит, и поможет,

И хороший даст совет.

Даже поругает, может,

Но простит, обняв в ответ.

***

Ты как солнца яркий лучик,

Даришь радость и тепло.

Никого нет в мире лучше,

Как с тобой мне повезло!

Этим утром поздравляю

Я с днем матери тебя.

Счастья, радости желаю,

Нежно, искренне любя!

***

Сегодня праздник, мама,

День матери, твой день!

Хочу сказать немало

Хороших слов тебе.

Хочу, чтоб улыбалась,

Твоя улыбка – класс!

Поменьше волновалась

И радовала нас!

С Днем матери – картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская