В этот день важно соблюдать приметы и не нарушать их.

В этом году Благовещение украинцы будут отмечать 25 марта (новый стиль). В то же время по старому церковному календарю православные христиане будут праздновать почти на две недели позже - 7 апреля.

Поздравления с Благовещением - это важно, однако стоит знать, в чем суть этого праздника. Он является одной из 12 самых важных дат в праздничном календаре христиан. Дело в том, что Благовещение отсылает нас к знаменательному дню, когда Мария узнала, что родит Спасителя - Сына Божьего. Эту благую весть ей рассказал Архангел Гавриил.

После этого она забеременела от святого духа, а уже спустя положенный срок стала матерью.

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В народе верят, что в этот день все пресмыкающиеся (в частности, змеи) выползают из своих нор, а перелетные птицы возвращаются домой.

По случаю такого большого праздника людям строго запрещается работать. Считается, что даже птицы не будут вить гнезда в такой день. Вместо домашних дел стоит сходить в церковь и освятить соль. Ее в течение года очень экономно используют - только по каким-то важным поводам. Украинцы верят, что такая соль имеет исцеляющую силу, а если ею посыпать каравай для молодоженов, то их ждет вечная любовь.

УНИАН подобрал открытки с Благовещением, а также искренние поздравления, которые порадуют ваших близких.

Поздравление с Благовещением

В этот прекрасный светлый день желаю вам получать только благие вести! Пусть Богородица хранит вас и ваших близких от беды, а сердца - от зла.

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Пускай все заботы уйдут, а все проблемы - будут тебе по плечу! Желаю тебе защиты от Божьей матери, пусть она присматривает за тобой в эти мрачные времена.

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Пусть в этот знаменательный день Богородица наградит тебя крепким здоровьем и силой духа! Никогда не отчаивайся, жизнь обязательно принесет тебе благие вести!

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Желаю тебе в Благовещение, чтоб Богородица всегда отвечала на молитвы, а над тобой было чистое и мирное небо! С великим христианским праздником тебя!

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Этот великий день наполняет сердца и души ликованием. Пускай в твоей жизни никогда не будет слез горя и невзгод, а Матерь Божья ведет своей рукой по надежной тропе. С праздником Благовещения!

С Благовещением Пресвятой Богородицы - открытки

Открытка с Благовещением порадует сердца истинно верующих христиан.

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