Рош ха-Шана - самый радостный и самый светлый праздник для иудеев.

25 сентября 2022 года евреи всего мира начнут отмечать Рош ха-Шана - праздник начала нового года в еврейском календаре. Этот праздник у иудеев не имеет ничего общего с привычными нам новогодними традициями. А его дата меняется из года в год, ведь иудейский календарь зависит от фаз Луны и не связан с календарными датам.

Когда и как долго празднуется Рош ха-Шана 2022

Рош ха-Шана отмечают в 1 и 2 день еврейского месяца тишрей. В этот месяц у иудеев начинается отсчет нового года. Тишрей обычно выпадает на сентябрь или октябрь. В 2022 году евреи отметят Рош ха-Шана начнут отмечать вечером 25 сентября и закончат празднование вечером 27 сентября. По еврейскому календарю в эту дату начнется 5783 год.

Как отмечают Рош ха-Шана евреи

Евреи считают, что именно на Рош ха-Шан Бог решает судьбу каждого человека и оценивает нас по нашим поступкам. В этот день иудеи раздумывают, как они провели ушедший год и какие поступки совершили. Они молятся богу о благополучии и раскаются в недобрых делах.

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Рох ха-Шана принято отмечать трублением в шофар - специальный музыкальный инструмент, сделанный из рога животного. В этот праздник принято дарить подарки близким и собираться всей семьей. А если кто-то из близких находится далеко от дома, то ему отправляют открытку.

На праздничный стол ставят рыбу, еврейский хлеб халу с изюмом, овощи, фрукты и мед. Каждое блюдо символизирует что-то хорошее.

Традиции еврейского Нового года в Украине

В Украине на Рош ха-Шана евреи всего мира посещают город Умань в Черкасской области. Иудеи совершают паломничество в Умань, чтобы посетить могилу Раби Нахмана - известного в иудаизме религиозного деятеля. Обычно Умань посещают на праздник до 30 тысяч паломников.

В 2022 году СБУ рекомендовала иудеям воздержаться от посещения Умани из-за опасности ракетных ударов. Некоторые паломники всё равно прибывают в Украину, но в этом году, вероятно, их в Умани будет намного меньше.

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