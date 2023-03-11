Как поминать близких в родительскую субботу, что можно и нельзя делать.

Родительская суббота - это день особого поминовения усопших. Во время Великого поста три субботы подряд называют родительскими. Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы будет 11 марта.

В марте 2023 года православные вспоминают усопших родственников 11, 18 и 25 числа. Это дни поминовения, которые выпадают на 2-ю, 3-ю и 4-ю седмицы Великого поста . Даты родительских суббот меняются в зависимости от Пасхи и Великого поста, но традиции не изменяются.

Ранее мы рассказывали, когда будут все родительские субботы 2023 по православному календарю.

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Родительская суббота - что нужно делать

В родительские субботы принято вспоминать усопших родственников, знакомых и других христиан, которых уже нет с нами. По традиции богослужения проходят накануне: в пятницу вечером в храме заказывают поминальные службы, парастас. Если нет возможности пойти в церковь, то поминать усопших родственников можно и дома. Помните, что главная цель - помолиться за упокоение души.

В родительские субботы в храмах проходят панихиды. В церковь в такие дни на помин приносят постную пищу, фрукты, овощи. На кладбище в эти дни положено приводить в порядок могилы - не только родных, но и заброшенные. Если родительские субботы совпадают с днями рождения или смерти родственников, то устраивают поминальные обеды - постные во время поста и без алкоголя.

Родительская суббота - что нельзя делать

В дни поминовения есть также ряд запретов:

нельзя устраивать шумные застолья и поминки с алкоголем;

нельзя ругаться, злословить и завидовать;

не следует оставлять пищу на могилах - церковь это не приветствует;

нельзя вспоминать об усопших со злостью и обидой, также не стоит страдать;

нельзя отказывать в милостыне;

нельзя поднимать оброненные кем-то вещи.

Запрета на работу в эти дни нет, но лучше сделать все дела накануне, а поминальную субботу посвятить молитве и воспоминаниям.

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