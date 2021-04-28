Это период коррекции всех сфер жизни на энергетическом уровне.

С 24 по 27 апреля 2021 Плутон стационарный с разворотом в ретро фазу, символизирует концентрацию энергии планеты в одном месте и фокусирование этой энергии в одном направлении. С 27 апреля Плутон - планета Воды и Огня, высшая, переходит в ретродвижение в знаке Козерог до 6 октября 2021 года. Это период коррекции всех сфер жизни на энергетическом уровне.

Удаленность от Солнца взаимосвязана с явлением ретроградности. И смысл процесса наступления ретроградности планеты становится понятен при рассмотрении символики удаления планеты от источника Света, Осознанности, что и приводит к изменениям в проявлении планет. При удаленности верхних планет (социальные и высшие) от Солнца более чем на 100-120 градусов, наступает период ретроградности. Своеобразно, планета становится менее освещена и менее осознана в своих проявлениях, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеПолнолуние в Скорпионе: астролог рассказала об опасностях этого дня и новых возможностяхНаиболее важным для правильного понимания характеристики планеты с позиций ретроградности, является её особенность в этот период в проявления инь. Как была, так и остается планета в своих характерных проявлениях, но к ним будут добавляться акценты на внутренние, скрытые, задержанные, замедленные, искаженные реакции планеты. Т.е. ретроградная планета ориентирована на внутренний мир. Главное в связи с такой планетой происходит внутри, скрыто, непонятно для внешнего мира. Внешнее окружение и открытая, доступная для других сторона реализации планеты в положении ретроградности не будет выражена.

Плутон назван в честь римского бога подземного царства Плутона, как и Посейдон, является родным братом Зевса, ему не нашлось места среди Богов на Олимпе, он владеет своим собственным, подземным царством. Туда не проникают лучи Солнца, там текут мрачные реки, а над полями двигаются тени умерших. Над всеми чудовищами в царстве Аида властвует богиня безлунной ночи Геката, она покровительствует колдовству, но к ней же обращаются за помощью и защитой против любого колдовства. Аид силой захватил свою жену Персефону, которая стала царицей подземного мира. И хотя Персефона – Прозерпина была дочерью Богини плодородия Деметры, треть года она проводила со своим мужем в подземном царстве, и тогда в природе все замедлялось, умолкало и останавливалось. А на две трети года выходила на поверхность к своей матери, и тогда на земле наступала весна, все растения начинали цвести и плодоносить. Так, в одном мифологическом сюжете, объединены темы смерти и возрождения природы. Имя Аид означает «невидимый», он владелец всех подземных сокровищ, и второе значение его имени – «богатство», так как самые большие богатства скрыты под землей. Плутон, планета отвечающая за вопросы жизни и смерти, управляет знаком Скорпион.

Астрологическим символом Плутона есть диск, который поднимается из полукруга над крестом. Символ указывает на образование нового начала, нового цикла, системы - маленький круг внутри, в недрах материального, физического плана. Горизонтальный полукруг – это накопление потенциала для проявления внутренней активности. С точки зрения астрологии Плутон - это планета трансформации энергии, круговерти жизни, открытий, науки. Также Плутон олицетворяет собой войны и массовые катастрофы, это планета огромной коллективной энергии, повелитель атомной энергетики, сверхвозможностей человеческой воли. Поскольку Плутон планета коллективная, и влияет на судьбы целых поколений людей.

Стационарный период – с 24 по 27 апреля, предшествующий смене направления движения Плутона, некомфортный для многих. Стационарно-ретроградный Плутон в Козероге оказывает серьезное влияние на мировую экономику и международные экономические отношения, в политической сфере происходят изменения, акцентирована тема перераспределения власти и финансовых потоков, массовых процессов.

5 июня – в 22:45 по киевскому времени противостояние Марса и ретроградного Плутона, но этот напряженный аспект будет ощущаться первые 10-11 дней июня. Один из тяжелых периодов 2021 года. Будут происходить события, влияющие на весь мир. Мы можем услышать о крупномасштабных политических, экономических или природных явлениях.

Во время ретроградного Плутона особенно сложные отношения с людьми, которые оказывают на вас серьезное влияние. Появляется шанс понять и исправить совершенные когда-то ошибки. Как планета трансформаций, Плутон будет поднимать болезненные для вас темы. Его влияние первоначально выглядит как кризис, но впоследствии придет осознание, что все оказалось во благо. В этот период многие избавятся от ненужного, отжившего, мешающего развиваться и строить свое счастливое будущее.

Плутон в Козероге находится под управлением Сатурна – Хранителя времени, планеты ограничений, норм и правил. Приходится возвращаться мыслями в прошлое, анализировать тяжелые жизненные ситуации, что не очень приятно для многих. Также это хорошее время для анализа отношений между представителями разных поколений. Любые изменения в период ретроградного Плутона могут стать успешными, если происходящие процессы структурировать и не торопясь, преобразовывать свою жизнь.

С 3 по 6 октября 2021 года Плутон остановится, будет выходить из фазы ретроградного движения – это период стационарности со знаком плюс, т.е. проявления планеты будут сосредоточенные, собранные, организованные. Качества и характеристики Плутона в эти, направляются строго на реализацию индивидуальных проявлений планеты. И эти проявления будут конструктивны, гармоничны, но в то же время, планета узко направлена и ограничена в подвижности и способности меняться. С 7 октября 2021 года, Плутон начнет прямолинейное движение, его энергии будут проявлены открыто, правильно, естественно, динамично, вовремя.

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Автор: Иван Бойко