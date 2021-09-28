Иногда простого "Привет!" не хватает, чтобы выразить свои чувства к человеку. Если вы не знаете, как оригинально поздороваться с человеком – мы подобрали несколько красивых стихов и открыток. Необычное приветствие улучшит настроение человека и поможет начать общение с дружелюбной ноты.
Привет: забавные стихи и проза
Привет, привет! Хорошего денька!
Спокойного от всех житейских трений.
Пусть станет он светлее от тепла,
От маленьких и радостных мгновений.
***
Шлю тебе я утренний привет,
От тебя улыбки жду в ответ,
Пусть она подарит настроение
И на целый день вагон везения.
***
С добрым утром. Шлю привет.
Пусть прольётся счастья свет.
День пускай отличным будет,
А тоска тебя забудет.
***
Добрый день, а может вечер,
Может утренний рассвет.
Почитаешь и узнаешь,
От кого тебе привет!
***
Я пишу и улыбаюсь!
Ты читая — улыбнись!
Я сейчас тебе признаюсь,
К монитору наклонись.
"Не поверишь, но я вижу,
От улыбки твоей свет!
А еще сейчас услышу,
На привет мой — твой привет!
***
Хорошего дня от души пожелаю,
Веселья, везения и счастья без краю.
Пусть солнышко светит для вдохновения,
Желаю восторга и воображения.
***
Утро доброе настало,
Я желаю от души,
Чтобы солнышко блистало
Для тебя весь день, всю жизнь.
***
Доброго утра! Прекрасного дня, отличного настроения! Пусть утреннее солнышко зарядит положительной энергией на весь день! Пусть посетят потрясающие идеи, произойдут великолепные события! Улыбнись!
***
Хочу пожелать чудесного утра, в котором не будет спешки и сомнений, тревог и плохого настроения. Пусть это утро наполнит тебя не только любимым кофе, но и невероятными силами для всех задуманных дел.
***
Доброе утро! Желаю чудесного настроения, невероятного вдохновения, уверенной бодрости, высокого стремления и непременной удачи с самого утра. Пусть сегодня весь мир принадлежит только тебе!
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С добрым утром! Пусть день порадует удачными делами, приятными сюрпризам и радостными встречами, а настроение будет прекрасным. Желаю, чтобы все твои планы исполнились на 100%!
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Утро — самое лучшее время дня, когда закладывается его фундамент. Пусть оно будет добрым, ласковым и приятным! Пускай каждое, даже незначительное действие, приносит огромную радость! С добрыми мыслями в добрый путь!
Привет: картинки и открытки
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