Красивые картинки с приветствием помогут начать разговор в веселой и дружеской манере.

Иногда простого "Привет!" не хватает, чтобы выразить свои чувства к человеку. Если вы не знаете, как оригинально поздороваться с человеком – мы подобрали несколько красивых стихов и открыток. Необычное приветствие улучшит настроение человека и поможет начать общение с дружелюбной ноты.

Привет: забавные стихи и проза

Привет, привет! Хорошего денька!

Спокойного от всех житейских трений.

Пусть станет он светлее от тепла,

От маленьких и радостных мгновений.

***

Шлю тебе я утренний привет,

От тебя улыбки жду в ответ,

Пусть она подарит настроение

И на целый день вагон везения.

***

С добрым утром. Шлю привет.

Пусть прольётся счастья свет.

День пускай отличным будет,

А тоска тебя забудет.

***

Добрый день, а может вечер,

Может утренний рассвет.

Почитаешь и узнаешь,

От кого тебе привет!

***

Я пишу и улыбаюсь!

Ты читая — улыбнись!

Я сейчас тебе признаюсь,

К монитору наклонись.

"Не поверишь, но я вижу,

От улыбки твоей свет!

А еще сейчас услышу,

На привет мой — твой привет!

***

Хорошего дня от души пожелаю,

Веселья, везения и счастья без краю.

Пусть солнышко светит для вдохновения,

Желаю восторга и воображения.

***

Утро доброе настало,

Я желаю от души,

Чтобы солнышко блистало

Для тебя весь день, всю жизнь.

***

Доброго утра! Прекрасного дня, отличного настроения! Пусть утреннее солнышко зарядит положительной энергией на весь день! Пусть посетят потрясающие идеи, произойдут великолепные события! Улыбнись!

***

Хочу пожелать чудесного утра, в котором не будет спешки и сомнений, тревог и плохого настроения. Пусть это утро наполнит тебя не только любимым кофе, но и невероятными силами для всех задуманных дел.

***

Доброе утро! Желаю чудесного настроения, невероятного вдохновения, уверенной бодрости, высокого стремления и непременной удачи с самого утра. Пусть сегодня весь мир принадлежит только тебе!

***

С добрым утром! Пусть день порадует удачными делами, приятными сюрпризам и радостными встречами, а настроение будет прекрасным. Желаю, чтобы все твои планы исполнились на 100%!

***

Утро — самое лучшее время дня, когда закладывается его фундамент. Пусть оно будет добрым, ласковым и приятным! Пускай каждое, даже незначительное действие, приносит огромную радость! С добрыми мыслями в добрый путь!

Привет: картинки и открытки

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Автор: Екатерина Пулатова