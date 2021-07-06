Красивые и оригинальные поздравления ко дню Ивана Купалы - мистического праздника восточных славян.

7 июля отмечается одно из самых важных событий - праздник Ивана Купала. В ночь с 6 на 7 июля наши предки собирали росу и травы, так как они обладали целебными свойствами. Согласно поверью, если в эту ночь умыться свежей росой, то весь год будешь красивым и здоровым.

Традиции и обряды на Ивана Купала

Существует множество ритуалов для празднования Иванова дня. В одних регионах наши пращуры купались в открытых водоемах, в других - наоборот - опасались гнева Водяного. Но все славяне в этот день прыгали через костры, держась за руки, и водили вокруг них хороводы. Верили, что купальский костер очищает.

Читайте также6 июля: народный праздник сегодня, обычаи и приметы погодыТакже сохранилось множество гаданий на Ивана Купала. Например, девушки плели венки из трав и цветов, а затем пускали их по воде. По одним трактовкам - венок, уплывший далеко, означал замужество. По другим - долгую счастливую жизнь.

Поздравления с Ивана Купала 2021 в прозе

Поздравляю с праздником Ивана Купала. Пусть говорят, что найти цветущий папоротник невозможно, ведь такого не бывает, но я желаю, чтобы в твоём сердце всегда, а не только сегодня, цвёл ярко и красиво папоротник счастья и любви. Пусть сегодня сбудутся все добрые надежды и путь к мечтам укажут жгучие костры.

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Поздравляю вас с праздником Ивана Купала, желаю вам жить в достатке и радости, восхищаться жизнью и дарить добро всем людям на Земле. Пусть счастливы и здоровы будут ваши семьи, пусть мир царит в вашем доме!

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В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

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С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник. Желаю здравия на долгие годы, искренней любви и сказочной романтики.

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Я желаю вам в ночь Купалы, свершения разных чудес. Пусть у всех сбывается то, о чем он долго мечтал. Пускай венки, плывущие по реке, передадут ваши просьбы и молитвы всем святым и в жизни каждого наступит благодать и счастье. Пускай искры праздничного костра разожгут в ваших сердцах любовь, а девичье пение в Купальскую ночь, наполнит душу радостью.

***

Поздравления с Ивана Купала 2021 в стихах

Ночью в лесу на Ивана Купалу

Отыщи тот волшебный заветный цветок,

Пусть исполниться все, что в миг тот загадала,

Ты пусти по реке из трав сплетенный венок.

Разожжем же костры на брегах речки быстрой,

Пусть горят они ярче, чем сотня светил,

Пусть подарит Купала любви крепкой, чистой,

Чтоб в сердцах молодых огонек не остыл!

***

Июль. Жара дневная спала.

Венки на девушках пестры.

Иванов день. Иван Купала

Зажег над речкою костры.

Пусть в подтверждение волхвам

Плохое всё уходит прочь.

Цветущий папоротник Вам

Найти желаю в эту ночь!

***

Горит костер, венки сплетают,

С деревьев темных веет сказка,

Так на Купалу отмечают

Ночь колдовства любви и ласки!

Пусть клад вам папоротник редкий

Откроет с золотом редчайшим,

Но самым главным кладом будет

Любовь со страстью настоящей!

***

В ночь Иванову купайтесь,

Веселитесь, развлекайтесь,

Как придет Иванов день –

Будет праздновать не лень!

А еще венки плетите,

Вниз по речке их спустите.

Как Иванов день придет –

Значит, всем нам повезет!

***

Поздравления с Ивана Купала 2021 - открытки

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Автор: Кристина Кащавцева