В этот день наши предки славили Бога Солнца, а он взамен приносил хороший урожай, благополучие и мир в дом.

Для того, чтобы задобрить Ярило, пращуры совершали разные обряды и ритуалы, соблюдая языческие традиции. Этот день в народе ещё называют «Макушка лета». По сути своей он похож на праздник летнего солнцестояния и Ивана Купала, который отмечается 7 июля. Согласно поверьям, в этот день святые соревновались с божествами, решая, кто же сильнее. И Бог Солнца был настолько силен, что каждый раз возрождался, наполняя все живое светом и благодатью.

Со временем традиции забылись, а праздник приобрел новую форму. Сейчас православные верующие отмечают 1 июля праздник памяти и почитания святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

Читайте такжеНачался Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням, что можно и нельзя естьЛеонтий был военачальником и исповедовал христианскую веру, чем разгневал своего правителя. Император посчитал его преступником и послал за ним Ипатия и Феодула. В пути одного из преследователей сразила страшная болезнь. Будучи в бреду, больной увидел ангела, который молился о его исцелении. Наутро мужчина был совершенно здоров. Веруя в чудо, Ипатий и Феодул обратились в христианство. Вскоре всех троих казнили, как предателей.

Приметы 1 июля

Утренний туман - будет жаркий день;

Незамужняя девушка умоется утренней росой - встретит благочестивого жениха;

Вороны летают высоко - к ненастной погоде;

Родиться в Ярилин день - быть общительным и творческим.

Что сегодня нельзя делать

Откажитесь от алкоголя, чтобы не навлечь на себя гнев Бога Солнца;

Не ссорьтесь и, по возможности, избегайте любых конфликтов;

Не рассказывайте никому, если вам приснится хороший сон. Тогда он обязательно сбудется.

Что можно делать 1 июля

Порадуйте всесильного Бога Солнца и отправьтесь на природу;

Собирайте лечебные травы - в этот день они наполнены целебными свойствами;

Соберите родственников и друзей, проведите этот день в кругу самых близких людей.

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Автор: Кристина Кащавцева