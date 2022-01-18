Поздравления с выходом на работу могут быть веселыми, радостными или ироничными.

Работа - вещь неоднозначная. Без неё нам плохо, а с ней нам трудно. Кто-то ходит на работу с удовольствием и без напряжения, а для кого-то это тяжкое бремя. В любом случае трудиться и получать зарплату нужно почти всем нам.

УНИАН подготовил поздравления с выходом на работу для самых разных случаев: после выхода из больничного, после отпуска или на новой профессии. Такие поздравления подбодрят родных и вызовут искреннюю улыбку.

Поздравления с выходом на работу после отпуска

Тяжело тебе сегодня:

На работу первый день

После отпуска ты вышел.

И тебе немного лень...

Но любимая работа

В чувства быстро приведет.

Пусть скорей настрой рабочий

К тебе в этот день придет!

***

Вот и отпуск пролетел,

Впереди так много дел,

Позабудь свои заботы,

С головой ныряй в работу,

Пусть лишь в мыслях остается

Пляж и пламенное солнце,

Отключи тоску и лень

В первый свой рабочий день!

***

Вот и отпуск пролетел,

Сладкие денёчки,

Ждут тебя десятки дел,

Все скучали очень.

И пусть память сохранит

Отдых беззаботный,

А в руках скорей кипит

Вся твоя работа.

***

Отпуск, отпуск, ты куда же?

Уж прошел, как летний дождь.

И сегодня на работу

Отдохнувши ты идешь.

Так что стоит улыбнуться

И к работе приступать.

И теперь чтоб отдохнуть

Выходные нужно ждать!

***

Ох, как трудно идти на работу.

Отдохнуть еще каплю охота.

Ведь окончен твой отпуск не длинный.

У работы опять именины.

И придется, дружище, трудиться.

Быть, как все, и ничуть не лениться.

С окончанием отпуска! Знаешь,

Пусть все будет, как ты лишь мечтаешь!

***

Так было славно отдыхать,

С утра не надобно вставать,

На отпуск планы составлять,

Теперь приятно вспоминать.

Но час пробил, пора работать,

Хоть на работу — неохота,

И появляются заботы,

И снова в отпуск хочешь что-то.

***

Трудно вновь работать, знаю.

Отпуск быстро пролетел.

Окунутся в ритм привычный —

Вот сегодня твой удел.

Сил желаю, чтоб хватило

Ставить новые задачи,

И работать, словно зверь,

Только так и не иначе.

***

Ну что ж, твой отпуск завершился, и нет сомнений, что тебе удалось зарядиться новыми силами, положительными эмоциями и ярким вдохновением для дальнейшей успешной работы! Удачи тебе, хорошего настроения и продуктивных будних дней!

***

Поздравляю с возвращением к деятельности, с окончанием отпуска. Желаю с новыми силами и свежими идеями приступить к рабочему процессу, желаю не потерять сноровки и уверенности в себе, желаю на работу идти, как на праздник, а домой — с внутренним теплом и ощущением счастья.

***

Поздравляю с выходом из отпуска. Желаю с новым зарядом энергии, вдохновения и сил приступить к плодотворной, весёлой, успешной работе и с высокими зарплатами, высокими результатами поскорее добраться до следующего отпуска.

С выходом на работу после больничного

Мы тебя с выходом на работу поздравляем,

Тебя, если честно, нам жутко не хватало!

Коллега в строю - значит всем станет легче,

И мы быстренько упущенное вместе наверстаем,

В день такой здоровья, да покрепче,

Мы всем коллективом для тебя пожелаем

***

Ну, вот и вернулся в коллектив ты к нам,

Такой здоровый, румяный и цветущий,

С болезнью справился быстро сам,

Твой организм суровый и могучий.

И вот твоя улыбка, как прежде, нас,

С самого утра лучезарно встречает,

Выглядишь, конечно – просто класс,

Мы тебя любим и скучали, ты это знаешь!

***

Слава Богу, что больше не нужно таблеток,

Никаких уколов страшных и микстур,

Никаких от банок красноватых отметок,

И на градуснике зашкаливающих температур!

Пусть тебе подарит Бог здоровья очень много,

И впереди работа пусть плодотворная ждёт,

Твоя профессиональная интересная дорога,

К новым свершеньям тебя неустанно зовёт!

***

Мы были душой с тобой ежедневно,

И знали, что ты поправишься непременно,

Ведь было без тебя трудно нам всё,

Что тут добавишь или убавишь ещё?

Мы рады, что оставила тебя беда,

Оставайся теперь здоровой (вым) всегда!

Поздравления с выходом на новую работу

С новой работой

Тебя поздравляю,

Карьеры тебе

Успешной желаю.

Коллег дружелюбных,

Начальников добрых,

Высоких зарплат

И кресел удобных!

***

Всегда в настроении быть и в почете,

Своим позитивчиком радовать всех.

Пускай ожидают на новой работе

Признание, прибыль, мгновенный успех.

Пусть будет там так же уютно, как дома.

Азарта, энергии, новых идей!

Пусть ширится круг из полезных знакомых

И новых, но добрых и верных друзей.

***

С новой работой тебя поздравляю

Огромной зарплаты и премий желаю,

Карьерного роста, больших перспектив,

Чтоб был самый лучший у тебя коллектив!

***

Пусть работа новая

Будет просто клёвая,

Лучший рядом коллектив,

Смех, улыбки, позитив!

Самый добрый в мире босс,

Отвечал на твой вопрос,

И с улыбкою всегда

Не ругался никогда!

***

Поздравляю с новой работой,

Пусть растут в кармане банкноты.

Пусть карьера по лестнице скачет,

Пусть с вершины успех замаячит.

Пожелаю добра в коллективе,

Настроения на позитиве.

Пусть удача за руку водит

И путь верных решений находит.

***

Новая работа —

Новый коллектив,

Новое начальство,

Новый позитив!

Пусть не покидает

Жизни оптимизм,

Чтобы оправдался

Профессионализм!

Чтоб карьера в гору

Плавненько пошла,

И большой зарплаты,

Что всегда нужна!

***

С новой работой тебя поздравляю,

Взлетов высоких в карьере желаю,

Чтобы зарплата огромной была,

И с каждым днем все росла и росла!

Пусть коллектив тебя примет отлично,

Шеф уважает, оценит прилично,

Чтобы работалось просто, легко,

И чтобы жизнь в миг пошла хорошо!

***

С новой работой! Пусть новое место и новая должность откроют перед тобой мир огромных перспектив и возможностей. Пусть коллектив примет тебя с любовью, а руководство по достоинству оценит твой профессионализм и трудолюбие! Успехов и большой удачи!

***

Поздравляю с новой работой! Желаю активного и уверенного старта к новым достижениям, заслугам и победам. Пусть эта работа не угнетает и не утомляет. Пусть новые интересы и дела способствуют саморазвитию и высокому заработку!

***

Поздравляю с новой работой, с новыми начинаниями и новыми успехами! Желаю удачной взлетной полосы, положительных результатов и высоких достижений в деятельности, креативных идей и блестящих мыслей, постоянного вдохновения и неугасаемого энтузиазма!

***

Желаю на новой работе отличного дружного коллектива, верных надежных друзей, адекватного в профессиональном плане руководителя, удобного рабочего места, комфортного психологического климата, карьерного роста и больших успехов в труде!

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