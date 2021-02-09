С годовщиной свадьбы поздравления / фото ua.depositphotos.com

Свадьба - одно из самых радостных событий в жизни человека. Ежегодно супруги отмечают эту памятную дату, а близкие и друзья поздравляют их с годовщиной. Для пожелания крепкой семьи супругам нужно не только подарить презент, но и выбрать красивое и чувственное поздравление. Красивые стихи и искренние пожелания станут приятным воспоминанием для супругов.

Поздравления с годовщиной свадьбы

Не важно сколько лет назад

Вы в этот день семью создали.

Желаю много-много лет

Вам жить без горя и печали,

Хорошее лишь замечать,

Ценить прекрасные моменты

И даже в девяносто лет

Друг другу делать комплименты.

Чтоб быт вам жизнь не омрачал,

Чтоб каждый месяц был медовым,

Друг друга надо удивлять,

Не уставая чем-то новым!

Поздравления с годовщиной свадьбы / фото cardrise.ru

Желаю в годовщины свадьбы

Чтоб рядом были вы всегда.

Добра, взаимопонимания,

Чтоб не ругались никогда.

Желаю крепкого здоровья,

Совместных планов и побед.

Чтоб дом окутан был любовью,

Желаю долгих, добрых лет!

С годовщиной свадьбы поздравления / фото cardrise.ru

С датой свадьбы мы сердечно

Поздравляем от души!

Много сил, терпенья, счастья

И, конечно же, любви!

Чтоб опорой друг для друга

Были вы всегда-всегда,

И обиды все прощали

Не таили никогда.

Чтоб единым целым были

Друг для друга вы всегда,

Чтоб хранили, не теряли

Ключ от сердца никогда!

С годовщиной свадьбы картинки / фото cardrise.ru

С годовщиной поздравляю!

Долгих вместе лет желаю,

Пусть любовь из года в год

Только крепнет и растет!

Чтобы страсть и нежность были,

Чтоб в одной вы лодке плыли.

Будьте молоды всегда,

И не ссорьтесь никогда!

Поздравления с годовщиной свадьбы в стихах / фото cardrise.ru

Семья все крепче год от года,

Не гаснет в окнах счастья свет.

Прожить желаем в этом ритме,

В согласье много-много лет!

Любите, верьте и стремитесь,

И берегите святость уз.

Господь укроет вас покровом,

Чтоб не настиг печали груз!

Пусть годовщина вашей свадьбы

Закружит в вихре новый год.

И жизнь течет еще прекрасней

В потоке радостных забот!

С годовщиной свадьбы родителей поздравления / фото klike.net

Пускай ваши отношения с каждым годом становятся все крепче, а любовь — сильнее! Желаю, чтобы путь вашей совместной жизни был гладким и дарил вам много радостных открытий и ярких впечатлений! Живите в гармонии, достатке и получайте удовольствие от каждого момента, проведенного вместе!

***

Поздравляю с годовщиной свадьбы! Пусть каждый следующий год подарит вашей семье новые радости, сделает ее еще крепче и счастливее. Желаю, чтобы в вашем доме всегда нашлось место празднику, а лица светились улыбками. Любви, здоровья и удачи во всех начинаниях!

С годовщиной свадьбы мужу / фото klike.net

Поздравления с годовщиной свадьбы родителям

Милая мамочка, папа родной,

Стали давно вы одною семьёй,

И с годовщиною свадьбы, семья,

Я от души поздравляю, любя!

Много всего пережили вы вместе,

Так проживите еще лет так 200,

Буду почаще я к вам приезжать

И с удовольствием всех обнимать.

Стали примером вы для подражания,

Дали отличное мне воспитание,

В горестях, радостях вы не расстались,

Всё пережили и вместе остались!

Так будьте счастливы вы и здоровы,

Пусть будет жизнь ваша ровной дорогой,

Больше шутите, совсем не болейте,

Главное, только душой не старейте!

С годовщиной свадьбы жене / фото klike.net

Вы нитью незримою связаны тесно.

Спасибо за то, что вы столько лет вместе!

Мы любим вас очень и боготворим,

И за любовь вас благодарим!

Для нас вы — пример, только долго живите!

Друг другом всегда, как сейчас, дорожите!

Здоровыми будьте и радуйтесь вместе,

Сегодня вы снова — жених и невеста!

Поздравления с днем свадьбы родителям / фото sad9.ru

Я хочу поздравить с годовщиной

Самых дорогих, близких людей

И сказать огромное спасибо,

Что живу на этой я земле.

Милые, любимые, родные,

Пусть судьба пошлет вам много лет,

Чтоб здоровье вас не подводило.

Вы дороже всех на свете мне.

С годовщиной свадьбы картинки / фото klike.net

Мама с папой, поздравляю

С годовщиной свадьбы вас!

Лучше пары я не знаю,

Вы — пример всегда для нас.

Папа — лучший ты мужчина,

Мама — женщина под стать.

Вы друг друга половина,

О таком всем лишь мечтать.

Желаю вам, мои родные,

Здоровья крепкого всегда.

Друг друга так же вы любите,

Не расставались никогда!

С годовщиной свадьбы жене

Моя бесценная супруга,

Мой ангел неземной красы,

Нам не прожить уж друг без друга,

Уравновесились весы!

Сегодня праздник, эта дата

Поддержит верность и любовь,

И годовщины нашей свадьбы

Мы будем отмечать и вновь!

Прошу простить, если обидел.

Тебе клянусь, что не со зла!

Я лучшей женщины не видел.

Ты моя муза, ты звезда!

Поздравления с годовщиной свадьбы жене / фото sad9.ru

Моя единственная, самая ценная, самая любимая жена, поздравляю тебя с годовщиной свадьбы! Желаю, чтобы ты, мое солнышко, была счастлива и чувствовала всеми клеточками, как я тебя люблю! Ты душа моя, моя жизнь, мое всё! Я невероятно богатый человек — у меня есть такое сокровище, как ты! Спасибо тебе, родная, за каждый год, прожитый вместе! Я тебя обожаю!

***

Ты моя единственная, и моя любимая,

Самая хорошая и неповторимая.

С годовщиной тебя поздравляю,

Только счастья тебе я желаю!

Спасибо, что рядом со мною была,

Спасибо за то, что любовь сберегла,

Спасибо за чистый, ухоженный дом,

За ласку твою и добро, день за днем!

***

Поздравляю с годовщиной

Я, любимая, тебя.

Достижение большое —

То, что ты жена моя.

Ты любовь моя и муза,

Обожаю я тебя.

Без твоей улыбки милой

Не прожить уже ни дня.

Нам желаю только счастья,

Понимания, любви,

Только вместе, только рядом

По судьбе своей идти.

Поздравления с годовщиной свадьбы мужу

Мой дорогой, любимый муж,

Сегодня наша годовщина.

И я хочу тебе сказать:

Ты лучший для меня мужчина.

Нет у меня родней тебя

И ближе в мире человека.

Надеюсь, что отметим мы

Когда-нибудь семьи полвека.

Успехов, сил тебе, родной,

Здоровья и большой удачи.

Пускай становится любовь

С годами ярче и богаче.

С годовщиной свадьбы мужу / фото sad9.ru

Сегодня свадьбы годовщина,

Еще один совместный год.

Мой милый, дорогой мужчина,

Пусть наше счастье не уйдет.

Любимый муж, я очень рада,

Что половинкою мне стал.

Хочу, чтоб ты всегда был рядом,

Любил, ценил и уважал.

А я тебе поддержкой стану,

Беду руками разведу.

Любить тебя не перестану,

На край земли с тобой пойду!

С годовщиной свадьбы мужу поздравления / фото klike.net

В мире сомнений, тревог и разлук

Тебе пожелаю, родной мой супруг:

Чтоб нас не коснулись печали, тревоги,

Счастливой была чтобы наша дорога.

Чтоб наша семья расцветала с годами,

Друг друга всегда чтобы мы понимали.

Всегда находили для объятий причину.

Люблю тебя милый мой. С годовщиной!

***

Поздравляю самого любимого человека, который стал для меня не просто надежной опорой, верным другом, но и просто частью моего сердца. Я желаю тебе, родной, чтобы наша любовь всегда была крыльями за твоей спиной. Чтобы ты всегда смог долететь к самым высоким вершинам успеха, чтобы ты смог дотянуться до всех своих мечтаний и желаний. Пускай крылья эти никогда тебя не подведут, стремись всегда вперед, никогда не опускай рук. Я всегда буду рядом в трудной ситуации и помогу тебе своей поддержкой, нежностью и любовью. С годовщиной нашей свадьбы!

***

С годовщиной свадьбы, дорогой муж. Желаю нам с тобой не болеть ни телом, ни душой. Желаю с лёгкостью и пониманием преодолевать все неурядицы. Желаю не уставать друг от друга и не прекращать любить друг друга. Ты мне дорог, ты мне важен, ты мне нужен. И пусть это будет взаимно. Пусть так будет всегда. Счастья нашей семье и достатка!

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Автор: Екатерина Пулатова