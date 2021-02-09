Красивые поздравления и праздничные слова порадуют супругов.

Свадьба - одно из самых радостных событий в жизни человека. Ежегодно супруги отмечают эту памятную дату, а близкие и друзья поздравляют их с годовщиной. Для пожелания крепкой семьи супругам нужно не только подарить презент, но и выбрать красивое и чувственное поздравление. Красивые стихи и искренние пожелания станут приятным воспоминанием для супругов.

Поздравления с годовщиной свадьбы

Не важно сколько лет назад

Вы в этот день семью создали.

Желаю много-много лет

Вам жить без горя и печали,

Хорошее лишь замечать,

Ценить прекрасные моменты

И даже в девяносто лет

Друг другу делать комплименты.

Чтоб быт вам жизнь не омрачал,

Чтоб каждый месяц был медовым,

Друг друга надо удивлять,

Не уставая чем-то новым!

Желаю в годовщины свадьбы

Чтоб рядом были вы всегда.

Добра, взаимопонимания,

Чтоб не ругались никогда.

Желаю крепкого здоровья,

Совместных планов и побед.

Чтоб дом окутан был любовью,

Желаю долгих, добрых лет!

С датой свадьбы мы сердечно

Поздравляем от души!

Много сил, терпенья, счастья

И, конечно же, любви!

Чтоб опорой друг для друга

Были вы всегда-всегда,

И обиды все прощали

Не таили никогда.

Чтоб единым целым были

Друг для друга вы всегда,

Чтоб хранили, не теряли

Ключ от сердца никогда!

С годовщиной поздравляю!

Долгих вместе лет желаю,

Пусть любовь из года в год

Только крепнет и растет!

Чтобы страсть и нежность были,

Чтоб в одной вы лодке плыли.

Будьте молоды всегда,

И не ссорьтесь никогда!

Семья все крепче год от года,

Не гаснет в окнах счастья свет.

Прожить желаем в этом ритме,

В согласье много-много лет!

Любите, верьте и стремитесь,

И берегите святость уз.

Господь укроет вас покровом,

Чтоб не настиг печали груз!

Пусть годовщина вашей свадьбы

Закружит в вихре новый год.

И жизнь течет еще прекрасней

В потоке радостных забот!

Пускай ваши отношения с каждым годом становятся все крепче, а любовь — сильнее! Желаю, чтобы путь вашей совместной жизни был гладким и дарил вам много радостных открытий и ярких впечатлений! Живите в гармонии, достатке и получайте удовольствие от каждого момента, проведенного вместе!

***

Поздравляю с годовщиной свадьбы! Пусть каждый следующий год подарит вашей семье новые радости, сделает ее еще крепче и счастливее. Желаю, чтобы в вашем доме всегда нашлось место празднику, а лица светились улыбками. Любви, здоровья и удачи во всех начинаниях!

Поздравления с годовщиной свадьбы родителям

Милая мамочка, папа родной,

Стали давно вы одною семьёй,

И с годовщиною свадьбы, семья,

Я от души поздравляю, любя!

Много всего пережили вы вместе,

Так проживите еще лет так 200,

Буду почаще я к вам приезжать

И с удовольствием всех обнимать.

Стали примером вы для подражания,

Дали отличное мне воспитание,

В горестях, радостях вы не расстались,

Всё пережили и вместе остались!

Так будьте счастливы вы и здоровы,

Пусть будет жизнь ваша ровной дорогой,

Больше шутите, совсем не болейте,

Главное, только душой не старейте!

Вы нитью незримою связаны тесно.

Спасибо за то, что вы столько лет вместе!

Мы любим вас очень и боготворим,

И за любовь вас благодарим!

Для нас вы — пример, только долго живите!

Друг другом всегда, как сейчас, дорожите!

Здоровыми будьте и радуйтесь вместе,

Сегодня вы снова — жених и невеста!

Я хочу поздравить с годовщиной

Самых дорогих, близких людей

И сказать огромное спасибо,

Что живу на этой я земле.

Милые, любимые, родные,

Пусть судьба пошлет вам много лет,

Чтоб здоровье вас не подводило.

Вы дороже всех на свете мне.

Мама с папой, поздравляю

С годовщиной свадьбы вас!

Лучше пары я не знаю,

Вы — пример всегда для нас.

Папа — лучший ты мужчина,

Мама — женщина под стать.

Вы друг друга половина,

О таком всем лишь мечтать.

Желаю вам, мои родные,

Здоровья крепкого всегда.

Друг друга так же вы любите,

Не расставались никогда!

С годовщиной свадьбы жене

Моя бесценная супруга,

Мой ангел неземной красы,

Нам не прожить уж друг без друга,

Уравновесились весы!

Сегодня праздник, эта дата

Поддержит верность и любовь,

И годовщины нашей свадьбы

Мы будем отмечать и вновь!

Прошу простить, если обидел.

Тебе клянусь, что не со зла!

Я лучшей женщины не видел.

Ты моя муза, ты звезда!

Моя единственная, самая ценная, самая любимая жена, поздравляю тебя с годовщиной свадьбы! Желаю, чтобы ты, мое солнышко, была счастлива и чувствовала всеми клеточками, как я тебя люблю! Ты душа моя, моя жизнь, мое всё! Я невероятно богатый человек — у меня есть такое сокровище, как ты! Спасибо тебе, родная, за каждый год, прожитый вместе! Я тебя обожаю!

***

Ты моя единственная, и моя любимая,

Самая хорошая и неповторимая.

С годовщиной тебя поздравляю,

Только счастья тебе я желаю!

Спасибо, что рядом со мною была,

Спасибо за то, что любовь сберегла,

Спасибо за чистый, ухоженный дом,

За ласку твою и добро, день за днем!

***

Поздравляю с годовщиной

Я, любимая, тебя.

Достижение большое —

То, что ты жена моя.

Ты любовь моя и муза,

Обожаю я тебя.

Без твоей улыбки милой

Не прожить уже ни дня.

Нам желаю только счастья,

Понимания, любви,

Только вместе, только рядом

По судьбе своей идти.

Поздравления с годовщиной свадьбы мужу

Мой дорогой, любимый муж,

Сегодня наша годовщина.

И я хочу тебе сказать:

Ты лучший для меня мужчина.

Нет у меня родней тебя

И ближе в мире человека.

Надеюсь, что отметим мы

Когда-нибудь семьи полвека.

Успехов, сил тебе, родной,

Здоровья и большой удачи.

Пускай становится любовь

С годами ярче и богаче.

Сегодня свадьбы годовщина,

Еще один совместный год.

Мой милый, дорогой мужчина,

Пусть наше счастье не уйдет.

Любимый муж, я очень рада,

Что половинкою мне стал.

Хочу, чтоб ты всегда был рядом,

Любил, ценил и уважал.

А я тебе поддержкой стану,

Беду руками разведу.

Любить тебя не перестану,

На край земли с тобой пойду!

В мире сомнений, тревог и разлук

Тебе пожелаю, родной мой супруг:

Чтоб нас не коснулись печали, тревоги,

Счастливой была чтобы наша дорога.

Чтоб наша семья расцветала с годами,

Друг друга всегда чтобы мы понимали.

Всегда находили для объятий причину.

Люблю тебя милый мой. С годовщиной!

***

Поздравляю самого любимого человека, который стал для меня не просто надежной опорой, верным другом, но и просто частью моего сердца. Я желаю тебе, родной, чтобы наша любовь всегда была крыльями за твоей спиной. Чтобы ты всегда смог долететь к самым высоким вершинам успеха, чтобы ты смог дотянуться до всех своих мечтаний и желаний. Пускай крылья эти никогда тебя не подведут, стремись всегда вперед, никогда не опускай рук. Я всегда буду рядом в трудной ситуации и помогу тебе своей поддержкой, нежностью и любовью. С годовщиной нашей свадьбы!

***

С годовщиной свадьбы, дорогой муж. Желаю нам с тобой не болеть ни телом, ни душой. Желаю с лёгкостью и пониманием преодолевать все неурядицы. Желаю не уставать друг от друга и не прекращать любить друг друга. Ты мне дорог, ты мне важен, ты мне нужен. И пусть это будет взаимно. Пусть так будет всегда. Счастья нашей семье и достатка!

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Автор: Екатерина Пулатова