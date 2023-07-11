12 июля православные верующие отмечают большой праздник - день святых апостолов Петра и Павла. Пожелайте близким и дорогим людям самого главного - мира, здоровья, спокойствия в душе и несокрушимой веры.
С днем Петра и Павла - поздравления в прозе и стихах
С днем Петра и Павла поздравляю.
Утром с чистым сердцем помолись.
Я от всей души тебе желаю,
Чтоб вошла удача в твою жизнь.
Каждый миг пусть радостью наполнится,
Пусть задор всегда в тебе горит,
И пусть все мечты твои исполнятся
И Господь всегда тебя хранит.
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С великим светлым праздником! Пусть благодать придет в дом, чтобы близкие люди были здоровы, а никакая дурная весть не омрачала их дни. Пусть ангелы оберегают Вас от всех дурных вестей.
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С днем апостолов святых -
Павла и Петра!
Вам желаю благ земных,
Мира и добра.
Вера в сердце пусть живет,
Сходит благодать,
А в душе любовь цветет,
Чтобы побеждать!
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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть Ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира Вам и Вашим семьям!
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С днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда печали вам не знать!
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С праздником апостолов Петра и Павла! Желаю Вам, чтобы жизнь была наполнена мудростью Петра, проведшего нас своими поступками, и силой Павла, который своим словом изменял мир. Находите вдохновение и духовное возвышение в их примере, и пусть Божья благодать сопровождает Вас во всех делах.
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С днем апостолов святых -
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых -
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
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От всего сердца поздравляем Вас с этим великим праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия Вашей семье. Пусть всегда будет благословенна наша родная земля, а праздник войдет в каждый дом миром, счастьем и радостью.
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В светлый день Петра и Павла
Пожелания прими
Мудрым быть, в решеньях правым.
Дружно с близкими живи.
Пусть святые направляют
По дорогам непростым.
Пусть сомненья не терзают.
Счастья, мира, доброты!
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Пусть в день святых апостолов Петра и Павла душа будет наполнена Божиим миром и благодатью. Пусть в доме будет достаток и взаимопонимание. Береги дорогих тебе людей!
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В день святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Живет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.
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Я желаю мира в доме, чтобы обходили Вас все несчастья, проблемы и неурядицы. Пусть нервы будут спокойными, а дни наполняются счастьем и улыбками. Пусть ангелы охраняют Вас и близких от дурного языка и злых помыслов. С праздником!
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От всей души хочу поздравить с великим праздником - с днем Петра и Павла! Пускай эти святые будут надежной защитой Вашего дома и всей семьи от ненастья. Пусть Бог благословит Вас на многие счастливые годы, а на душе всегда будет светло, радостно и хорошо. Доброго здоровья, чистых помыслов, искренних людей и настоящей любви!
Праздник Петра и Павла - открытки
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Ранее мы рассказывали, какие можно прочесть молитвы на Петра и Павла - о здоровье, семейном благополучии, от порчи.