Стихи, проза и оригинальные открытки - поздравьте близких на светлый праздник Петра и Павла.

12 июля православные верующие отмечают большой праздник - день святых апостолов Петра и Павла. Пожелайте близким и дорогим людям самого главного - мира, здоровья, спокойствия в душе и несокрушимой веры.

С днем Петра и Павла - поздравления в прозе и стихах

С днем Петра и Павла поздравляю.

Утром с чистым сердцем помолись.

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Я от всей души тебе желаю,

Чтоб вошла удача в твою жизнь.

Каждый миг пусть радостью наполнится,

Пусть задор всегда в тебе горит,

И пусть все мечты твои исполнятся

И Господь всегда тебя хранит.

***

С великим светлым праздником! Пусть благодать придет в дом, чтобы близкие люди были здоровы, а никакая дурная весть не омрачала их дни. Пусть ангелы оберегают Вас от всех дурных вестей.

***

С днем апостолов святых -

Павла и Петра!

Вам желаю благ земных,

Мира и добра.

Вера в сердце пусть живет,

Сходит благодать,

А в душе любовь цветет,

Чтобы побеждать!

***

В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть Ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира Вам и Вашим семьям!

***

С днем Петра и Павла поздравляю!

Пусть сойдет на вас их благодать,

Счастья, радости, любви желаю,

Никогда печали вам не знать!

***

С праздником апостолов Петра и Павла! Желаю Вам, чтобы жизнь была наполнена мудростью Петра, проведшего нас своими поступками, и силой Павла, который своим словом изменял мир. Находите вдохновение и духовное возвышение в их примере, и пусть Божья благодать сопровождает Вас во всех делах.

***

С днем апостолов святых -

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых -

Радости, добра.

Вера пусть в сердцах живет,

Украшая мир.

А в душе любовь цветет,

Как весной жасмин!

***

От всего сердца поздравляем Вас с этим великим праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия Вашей семье. Пусть всегда будет благословенна наша родная земля, а праздник войдет в каждый дом миром, счастьем и радостью.

***

В светлый день Петра и Павла

Пожелания прими

Мудрым быть, в решеньях правым.

Дружно с близкими живи.

Пусть святые направляют

По дорогам непростым.

Пусть сомненья не терзают.

Счастья, мира, доброты!

***

Пусть в день святых апостолов Петра и Павла душа будет наполнена Божиим миром и благодатью. Пусть в доме будет достаток и взаимопонимание. Береги дорогих тебе людей!

***

В день святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

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Я желаю мира в доме, чтобы обходили Вас все несчастья, проблемы и неурядицы. Пусть нервы будут спокойными, а дни наполняются счастьем и улыбками. Пусть ангелы охраняют Вас и близких от дурного языка и злых помыслов. С праздником!

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От всей души хочу поздравить с великим праздником - с днем Петра и Павла! Пускай эти святые будут надежной защитой Вашего дома и всей семьи от ненастья. Пусть Бог благословит Вас на многие счастливые годы, а на душе всегда будет светло, радостно и хорошо. Доброго здоровья, чистых помыслов, искренних людей и настоящей любви!

Праздник Петра и Павла - открытки

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Ранее мы рассказывали, какие можно прочесть молитвы на Петра и Павла - о здоровье, семейном благополучии, от порчи.

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