На праздник Петра и Павла попросите Божией благодати и поделитесь с близкими добром и любовью.

12 июля православные христиане отмечают большой праздник - день святых апостолов Петра и Павла. Считается, что святые в этот день слышат все наши просьбы. Чтобы помолиться, можно пойти в храм, а можно прочесть молитвы и дома, у образа святых. Какую молитву читать на Петра и Павла - в материале.

Молитва в день Петра и Павла 12 июля

О преславнии апостоли Петре и Павле, души за Христа предавшии и кровию вашею пажить Его удобрившии! Услышите чад ваших молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя. Се бо беззаконьми омрачихомся и того ради бедами, якоже тучами, обложихомся, елеа же добраго жития обнищахом зело и не возможем противитися волком хищным, иже расхищати наследие Божие дерзостно тщатся. О сильнии! Понесите немощи наша, не отлучайтеся духом от нас, да не разлучимся в конец от любве Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас, молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших и да сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия и Брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение, во веки веков. Аминь.

Молитва Петру и Павлу о здоровье

О, святые апостолы Петр и Павел. Я, раб(а) Божий(ия) (имя), обращаюсь к вам с просьбами об исцелении и защите от недугов. Услышьте же просьбы мои молитвенные да не оставьте их без ответа. Как Господь Бог милосерден к тем, кто обращается к нему с молитвами, так и вы, ученики Спасителя нашего Иисуса Христа, будьте милосердны ко мне. Аминь.

Молитва Петру и Павлу от порчи

О верховнии Апостоле: Петре, веры Христовой твердый изобразителю, и Павле, сладковещательная ластовица учения Господня! Зрим вас, аки многотекущую реку сказаний Христовых словес, истекающую от истинных недр Божиих и всю глубину кладезя истин богооткровенных пред нами, жаждущими их, открывающую. Зрим вас, аки светила, с небесе токи теплоты любве божественныя нам уясняющия: ублажаем вас, приемших труды и поты, во еже всеяти учений божественных семена: целуем стопы ваша, обтекавшия вся концы земли, и в трепете греховнем зрим главы ваша, смиренно преклоненныя к пречистым стопам Господним: единаго крестным путем (повешением) и другаго мечным усечением. Умильно просим вас, святии Апостоли, сотворите и нас в буести греховней преклоненными пред Учителем нашим Господом, сотворите гордости нашей главы усекновение учением богооткровенным: глад душевный наш да утолит Господь брашном, указуемым с самаго неба, якоже Петру: - ты же, Павле, богонасыщенный Христовых словес, потщися и нас до третьяго небесе возвести твоими непрестанными о нас ко Господу молитвами, да и мы тамо прославим с лики ангельскими и апостольскими дивнаго во святых своих Отца всяческих и Его же послал в мир спасаяй и наставляяй к жизни вечной, Господа Иисуса Христа, и единосущнаго Им Святаго Духа. Аминь.

Молитва Петру и Павлу о любви и согласии

О святии апостоли Петре и Павле, не отлучайтеся духом от нас, грешных раб Божиих (имена), да не разлучимся вконец от любве Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия и брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение во веки веков.

Как попросить о мире

Тропарь, глас 4

Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

Ранее мы рассказывали о празднике Петра и Павла 2023 и традициях этого дня.

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