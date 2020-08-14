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Медово-яблочный пирог: как приготовить очень вкусную выпечку

10:28, 14 августа 2020
Праздники
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Пирог с яблоками и медом - рецепт / фото ua.depositphotos.com

Свежеиспеченный домашний пирог – это невероятно вкусно. В летний сезон актуальными будут рецепты такой выпечки из свежих фруктов или ягод. Одним из самых популярных является пирог с яблоками, а если еще добавить мед – получится просто чрезвычайный пирог.

Медово-яблочный пирог

  • Мука - 2,5 ст.
  • Яблоки - 500 г
  • Мед (жидкий) - 3 ст. л.
  • Разрыхлитель теста - 1 пакет
  • Сахар - 1 ст.
  • Яйцо куриное - 3 шт.
  • Масло сливочное - 150 г
  • Ванильный сахар - 1 пакет
  • Соль - 0,5 ч. л.

Очистить и нарезать на небольшие кусочки яблока. Сбрызнуть их лимонным соком, чтобы не потемнели, и отложить на некоторое время.

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до густой белой пены, добавить соль и размягченное масло, взбить до однородности. Бросить разрыхлитель.

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Добавить мед, тщательно перемешать. Затем всыпать муку - должно получиться кремообразное тесто. Выложить в него кусочки яблок. Тщательно перемешать, чтобы равномерно распределить яблоки.

Выложить тесто в смазанную маслом форму. Отправить в разогретую до 200°С духовку на 35-40 минут, готовность проверять с помощью сухой зубочистки или спички.

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Теги: #яблоки#яблочный спас#рецепт