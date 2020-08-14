Медово-яблочный пирог: как приготовить очень вкусную выпечку
Свежеиспеченный домашний пирог – это невероятно вкусно. В летний сезон актуальными будут рецепты такой выпечки из свежих фруктов или ягод. Одним из самых популярных является пирог с яблоками, а если еще добавить мед – получится просто чрезвычайный пирог.
Медово-яблочный пирог
- Мука - 2,5 ст.
- Яблоки - 500 г
- Мед (жидкий) - 3 ст. л.
- Разрыхлитель теста - 1 пакет
- Сахар - 1 ст.
- Яйцо куриное - 3 шт.
- Масло сливочное - 150 г
- Ванильный сахар - 1 пакет
- Соль - 0,5 ч. л.
Очистить и нарезать на небольшие кусочки яблока. Сбрызнуть их лимонным соком, чтобы не потемнели, и отложить на некоторое время.
Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до густой белой пены, добавить соль и размягченное масло, взбить до однородности. Бросить разрыхлитель.
Читайте такжеСолнечное абрикосовое варенье: рецепты фруктового лакомства на зиму
Добавить мед, тщательно перемешать. Затем всыпать муку - должно получиться кремообразное тесто. Выложить в него кусочки яблок. Тщательно перемешать, чтобы равномерно распределить яблоки.
Выложить тесто в смазанную маслом форму. Отправить в разогретую до 200°С духовку на 35-40 минут, готовность проверять с помощью сухой зубочистки или спички.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram