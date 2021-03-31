Важнейший праздник православные христиане в этом году будут отмечать в мае, а католики – месяцем ранее.

Пасха, или Светлое Христово Воскресение – древний и очень чтимый христианский праздник. Он символизирует победу Иисуса Христа над смертью, ведь он отдал свою жизнь за грехи людей и спасения человеческого рода от страшных бед.

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Для многих христиан Светлое Христово Воскресение – самый ожидаемый, светлый и радостный день, к которому они заранее тщательно готовятся. Пасхе, как известно, предшествует строгий многодневный Великий пост. Он является своеобразной подготовкой к этому важнейшему празднику, путем напряженной духовной работы, очищения души и тела. На протяжении 47 дней поста христиане ограничивают себя в еде и других удовольствиях, а также уделяют много времени молитве и покаянию, чтобы очиститься и достойно встретить Светлое Христово Воскресение.

Как исчисляется дата Пасхи

Светлое Христово Воскресенье – переходящий праздник, то есть он не имеет фиксированной даты и каждый год приходится на разные дни. Это связано с тем, что согласно церковному уставу, дата его празднования определяется на основании солнечного и лунного календарей, а также с учетом нескольких критериев.

Так, Пасха обязательно приходится на воскресный день и всегда отмечается после иудейской Пасхи.

Кроме того, Светлое Воскресение Христово празднуется после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Если же полнолуние наступает раньше 21 марта, то пасхальным считается следующее полнолуние. При этом, если полнолуние выпадает на воскресенье, то Пасха будет в следующее воскресенье.

Самый простой способ определить дату праздника – воспользоваться пасхалией. Это специальный календарь, в котором Пасха указана на много лет вперед.

Христиане западного и восточного обрядов используют разные пасхалии. Так, православная церковь, как правило, использует александрийскую пасхалию, тогда как католическая – григорианскую.

Пасха 2021: когда празднуют православные и католики

У христиан восточного обряда Светлое Христово Воскресение в 2021 году, согласно александрийской пасхалии, приходится на 2 мая.

Перед этим светлым днем православные христиане в течение 47 дней придерживаться строгого Великого поста – с 15 марта по 1 мая.

Христиане западного обряда в 2021 году будут отмечать Пасху несколько раньше – 4 апреля. Празднику также будет предшествовать Великий пост, который начнется за 45 дней до Пасхи.

Особенности празднования Пасхи

Читайте такжеМайские праздники 2021: сколько и когда будут отдыхать украинцы в третий месяц весныДату праздника Светлого Христова Воскресения важно знать, чтобы достойного подготовиться к этому важному дню. Следует, в частности, приготовить вкусные куличи, покрасить яйца и приготовить различные праздничные блюда для праздничного меню.

К тому же нужно собрать пасхальную корзину и сходить на праздничную службу в церковь, чтобы освятить разнообразные вкусности. Поэтому к празднику Пасхи готовятся все без исключения члены семьи, даже маленькие детки.

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Автор: Алина Вишневская