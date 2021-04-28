Пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в празднование Светлого Христова Воскресения.

Уже в это воскресенье, 2 мая, христиане восточного обряда будут отмечать главный праздник церковного года – Пасху.

Само празднование Светлого Христова Воскресения традиционно начнется с богослужения в храмах, которое проходит в ночь на Пасху. Однако пандемия коронавируса внес определенные коррективы в празднование, и уже второй год подряд службы в церквях будут проводиться с учетом карантинных требований.

Карантин на Пасху: что говорят в Кабмине

Правительство не будет вводить более жесткие ограничения на Пасху и майские праздники. Только усилит меры контроля за соблюдением уже установленных правил.

Читайте такжеПасха 2021: когда и как правильно отмечать, что нельзя делать в праздникПо словам министра здравоохранения Максима Степанова, чтобы избежать всплеска заболеваемости после праздника, правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмигалем провело встречу с представителями церквей.

На встрече, в частности, было договорено об уменьшении продолжительности богослужений с одновременным увеличением их количества, фиксации дверей церквей в открытом состоянии, запрете физического контакта при совершении обрядов: поцелуев крестов, икон и святынь.

Кроме того, духовенство отнеслось с пониманием к рекомендации приходить на богослужения кому-то одному из семьи, а также оставаться дома пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. При этом украинцы обязательно должны быть в масках как внутри храма, так и на улице во время освящения праздничной еды.

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Как отметили представители церквей, в большинстве случаев храмы на Пасху будут открыты, освящение пасх будет проходить на открытом воздухе, а при необходимости богослужение также пройдет на улице.

Также пасхальные службы будут транслироваться онлайн.

В частности, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заверил, что церковь сделает все возможное, чтобы обезопасить верующих во времена пандемии. В частности, планируется массовое освящение пасх на хлебокомбинатах.

По его словам, на Пасху все желающие смогут пойти в храм, но в условиях соблюдения дистанции и использования защитной маски, закрывающей рот и нос.

Пасхальные службы также можно будет посмотреть онлайн на странице ПЦУ или митрополита Епифания в Facebook. Кроме того, они будут транслироваться на некоторых телеканалах и в YouTube-канале ПЦУ.

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Автор: Алина Вишневская