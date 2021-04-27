Однако Кабмин договорился с представителям церквей о ряде карантинных мер, которые необходимо будет соблюдать во время богослужений.

Министерство здравоохранения не планирует просить правительство о дополнительных ограничениях на пасхальные праздники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Минздрав не планирует подавать в правительство дополнительные ограничения на пасхальные праздники", - подчеркнул он.

Однако, чтобы избежать всплеска заболеваемости после Пасхи, Кабинет министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем провел встречу с представителями церквей, с которыми договорился об уменьшении продолжительности богослужений с одновременным увеличением их количества, фиксации дверей церквей в открытом состоянии, запрете физического контакта при совершении обрядов: поцелуев крестов, икон и святынь.

"Мы также нашли поддержку у духовенства на участие в богослужениях по возможности одного члена семьи. Желательно также максимально исключить посещение службы пожилыми людьми и теми, кто имеет хронические заболевания", - отметил министр.

Он подчеркнул, что во время богослужения украинцы обязательно должны быть в масках независимо от того, будут проводить их внутри храма или на улице. "Помните, что, в отличие от верующих, коронавирус - убежденный атеист. Для него нет никаких праздников, он всегда будет пытаться поразить вас или ваших близких", - отметил Степанов.

Пасха в условиях карантина

Пасху в 2021 году в Украине православные христиане празднуют 2 мая.

Глава Минздрава Максим Степанов ожидает роста количества заболевших коронавирусом после церковных праздников. Учитывая стабильно высокую заболеваемость, министр посоветовал гражданам не идти в храм святить пасху.

Слова Степанова поддержал и митрополит Епифаний. Он отметил, что прихожанам из групп риска лучше всего проследить за Пасхальной мессой онлайн из дома.

Храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы оградить верующих во времена пандемии. В частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.

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Автор: Антонина Доломанжи