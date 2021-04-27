Министерство здравоохранения не планирует просить правительство о дополнительных ограничениях на пасхальные праздники.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Минздрав не планирует подавать в правительство дополнительные ограничения на пасхальные праздники", - подчеркнул он.
Однако, чтобы избежать всплеска заболеваемости после Пасхи, Кабинет министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем провел встречу с представителями церквей, с которыми договорился об уменьшении продолжительности богослужений с одновременным увеличением их количества, фиксации дверей церквей в открытом состоянии, запрете физического контакта при совершении обрядов: поцелуев крестов, икон и святынь.
"Мы также нашли поддержку у духовенства на участие в богослужениях по возможности одного члена семьи. Желательно также максимально исключить посещение службы пожилыми людьми и теми, кто имеет хронические заболевания", - отметил министр.
Он подчеркнул, что во время богослужения украинцы обязательно должны быть в масках независимо от того, будут проводить их внутри храма или на улице. "Помните, что, в отличие от верующих, коронавирус - убежденный атеист. Для него нет никаких праздников, он всегда будет пытаться поразить вас или ваших близких", - отметил Степанов.
Пасха в условиях карантина
- Пасху в 2021 году в Украине православные христиане празднуют 2 мая.
- Глава Минздрава Максим Степанов ожидает роста количества заболевших коронавирусом после церковных праздников. Учитывая стабильно высокую заболеваемость, министр посоветовал гражданам не идти в храм святить пасху.
- Слова Степанова поддержал и митрополит Епифаний. Он отметил, что прихожанам из групп риска лучше всего проследить за Пасхальной мессой онлайн из дома.
- Храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы оградить верующих во времена пандемии. В частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.
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