Красивое и торжественное праздничное богослужение традиционно совершается в пасхальную ночь.

Совсем немного времени осталось до самого большого праздника христианства – Светлого Христова Воскресения, или Пасхи.

Читайте такжеПасха 2021: когда и как правильно отмечать, что нельзя делать в праздникВсе еще продолжается семинедельный Великий пост – период молитвы, очищения души и тела. Он готовит христиан к достойной встрече Светлого Воскресения Христова.

Само празднование Светлого Христова Воскресения традиционно начинается с праздничного богослужения, которое проходит в ночь на Пасху. Радостный праздник в этом году, как известно, отмечается в воскресенье, 2 мая.

Богослужение на Пасху: чем особенно

Пасхальное богослужение очень красивое и торжественное. Начинается оно незадолго до полуночи. Священнослужители при этом одеты в светлые праздничные одеяния, а в воздухе разливается пение церковного хора. Все это создает невероятную праздничную атмосферу.

Крестный ход, который совершают в пасхальную ночь, – это ход церкви навстречу воскресшему Спасителю. Он происходит вокруг храма при непрерывном трезвоне.

Этой ночью священнослужители святят пасхи, пасхальные яйца и другие продукты, употребление которых было запрещено в течение поста. Таким образом церковь благословляет верующих снова есть скоромные блюда, то есть непостные лакомства.

Особенности службы на Пасху 2021

Светлое Христово Воскресение прихожане традиционно встречают в храме. Однако пандемия коронавируса внесла определенные коррективы не только в быт украинцев, но и в их духовную жизнь. Уже второй год подряд праздничные богослужения будут проводиться с учетом карантинных требований. Также пасхальные службы будут транслироваться онлайн.

В частности, не планируется на Пасху 2021 года массовых богослужений. В большинстве храмов праздничные службы будут проходить за закрытыми дверями или в присутствии небольшого количества верующих.

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Автор: Алина Вишневская