Ножи, черные драгоценности и другие подарки могут негативно повлиять на человека.

Новый год - это время для новых начинаний, изменений и трансформаций. Однако, когда речь идет о подарках, важно учитывать энергетику года, который приближается.

Как рассказал мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН, в 2025 году наступит год Зеленой Деревянной Змеи, и именно это мифическое создание диктует свои правила для тех, кто хочет привлечь удачу, гармонию и процветание в следующем году. Выбор подарков для близких и родных в новогоднюю ночь имеет не меньшее значение, чем выбор цвета одежды или блюда на праздничном столе. Ведь не все подарки могут нести положительную энергетику и быть благоприятными для Змеи.

Змея - это существо глубокое, переменчивое и мудрое, но одновременно и осторожное и прагматичное, говорит мольфар. Она предпочитает ту энергию, которая способствует росту, развитию, защите и гармонии. Некоторые подарки могут нарушить эти энергетические потоки или внести дисбаланс в праздничную атмосферу. Поэтому важно внимательно отнестись к выбору, учитывая не только личные предпочтения, но и символику самого подарка.

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1. Ножи и другие острые предметы

Змея - это символ трансформации и защиты, но ее природная энергия не любит насилия или резкости. Ножи, шипы и другие острые предметы могут быть расценены как символы конфликтов, разрывов и несчастных событий. В древности существовала вера, что острые предметы, подаренные на праздник, могут "разрезать" удачу, привести к энергетическим неурядицам и даже стать причиной ссор в семье.

Почему нельзя дарить ножи:

- Ножи являются символом разрыва, даже если подарок имеет функциональную ценность. Они могут нарушить энергетический поток гармонии, и их дарение может стать знаком разочарования, разводов или даже отчужденности.

- Отсутствие гибкости в символике ножей противоречит характеру Змеи, которая требует гибкости и возможности адаптации к новым условиям.

- Подарок в виде ножа может предполагать конфликты и споры, чего Змея категорически не принимает в своем году.

Пример: ножи для кухни, наборы ножей, декоративные ножи, кинжалы или мечи.

2. Черные драгоценности или предметы, связанные с трауром

Черный цвет ассоциируется с трауром, потерей и скорбью. Змея, несмотря на свою таинственность и глубину, не любит погружения в негативную энергетику или затмение света. Черные драгоценности или любые другие темные предметы, которые могут напоминать о печали, не являются приемлемыми подарками для новогодней ночи.

Почему нельзя дарить черные драгоценности:

- Черный цвет, особенно в аксессуарах, является символом конца, потери и закрытости. Это может подавлять энергию Змеи, любящей новые начала, процветание и жизнь.

- Выбор черных камней или украшений может привести к угнетению внутреннего мира получателя подарка и ограничить его возможности для развития.

- Змея считает черные драгоценности неподходящими для празднований, так как они не способствуют процветанию и возрождению, а, наоборот, олицетворяют фиксацию на прошлом и потере.

Пример: черные бриллианты, черный оникс, черные цветные камни, черные украшения с символикой траура.

3. Любые предметы, напоминающие о болезни или смерти

Змея является символом перерождения, но она не любит напоминаний о смерти или болезни. Подарки, которые ассоциируются с плохими событиями, могут иметь очень негативное энергетическое влияние на новогоднюю ночь. Поэтому предметы, напоминающие о трагических событиях, похоронные атрибуты или что-то связанное с болезнями, являются абсолютно непригодными для праздничных даров.

Почему нельзя дарить такие предметы:

- Подарки, связанные с темами смерти, несут энергетику распада и застоя, что противоречит энергии Змеи, которая отдает предпочтение жизненной силе и развитию.

- Болезни и смерть - это те энергии, которые Змея пытается обойти, а не приветствовать в своем царстве. Они блокируют энергетические потоки удачи и гармонии.

- Такой подарок может незаметно влиять на подсознание получателя, вызывая эмоциональные блоки, тревогу или даже страх.

Пример: лекарственные препараты или сувениры в виде скелетов, могильных плит, статуэток связанных с темой смерти.

4. Предметы, ассоциирующиеся с нарушением баланса или хаосом

Змея является существом, которое обожает баланс и гармонию. Она может не оценить подарки, ассоциирующиеся с дестабилизацией, хаосом и непредсказуемостью. Выбор таких подарков не только нарушает естественную энергетику празднования, но и может создать негативные последствия для обеих сторон. Вещи, напоминающие о беспорядке или же создающие дисгармонию, способны изменить настроение и эмоциональное состояние.

Почему нельзя дарить предметы хаоса:

- Выбор подарка, вызывающего ощущение нестабильности, может препятствовать наступлению периода перемен и новых начинаний, которые важны в год Змеи.

- Подарки, напоминающие о перегрузке или перегруженности, такие как сложные механизмы или вещи, вызывающие замешательство, могут затянуть энергетические потоки в негативную сторону.

- Змея не любит лишнего шума, сумасшедших ситуаций или бессмысленных эмоциональных колебаний, поэтому подарки, которые вызывают эмоциональную неопределенность, будут неприязненно восприняты.

Пример: чрезмерно сложные игрушки, головоломки, требующие чрезмерных усилий для сборки, технические предметы, вызывающие беспорядок или непонятные ситуации.

5. Копии или фальшивые предметы

Змея является существом, которое не любит подделок и неискренности. Она оценивает подлинность и глубину, поэтому дарить фальшивые или копии настоящих предметов - это не лучший выбор на Новый год. Фальшивые вещи не только не принесут удачи, но и могут даже нарушить энергетический баланс получателя.

Почему нельзя дарить фальшивые предметы:

- Копии предметов символизируют обман, неполноценность и отсутствие настоящего потенциала.

- Фальшивые вещи создают энергетический дисбаланс и препятствуют движению к настоящим целям и достижениям.

- Они могут приносить с собой энергию недоразумений и сомнений, что приводит к эмоциональной нестабильности и потере уверенности.

Пример: поддельные сумки, фальшивые брендовые аксессуары, пластиковые или некачественные декоративные камни под видом драгоценных.

"Змея - это существо, которое стремится к гармонии, балансу и развитию. Ее энергетика не принимает предметов, которые несут с собой негативные эмоции, конфликты или нестабильность. Поэтому для того, чтобы Новый год принес удачу, здоровье, процветание и гармонию, важно избегать подарков, которые ассоциируются с насилием, болезнями, хаосом или фальшивостью. Правильный выбор подарков, который соответствует символике года Змеи, поможет вам настроиться на позитивные изменения и привлечь удачу в новом году. Дарите подарки, которые способствуют росту, развитию, душевному спокойствию и радости!" - подытожил Гордеев.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord13

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