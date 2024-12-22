Новый год - это время для новых начинаний, изменений и трансформаций. Однако, когда речь идет о подарках, важно учитывать энергетику года, который приближается.
Как рассказал мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН, в 2025 году наступит год Зеленой Деревянной Змеи, и именно это мифическое создание диктует свои правила для тех, кто хочет привлечь удачу, гармонию и процветание в следующем году. Выбор подарков для близких и родных в новогоднюю ночь имеет не меньшее значение, чем выбор цвета одежды или блюда на праздничном столе. Ведь не все подарки могут нести положительную энергетику и быть благоприятными для Змеи.
Змея - это существо глубокое, переменчивое и мудрое, но одновременно и осторожное и прагматичное, говорит мольфар. Она предпочитает ту энергию, которая способствует росту, развитию, защите и гармонии. Некоторые подарки могут нарушить эти энергетические потоки или внести дисбаланс в праздничную атмосферу. Поэтому важно внимательно отнестись к выбору, учитывая не только личные предпочтения, но и символику самого подарка.
1. Ножи и другие острые предметы
Змея - это символ трансформации и защиты, но ее природная энергия не любит насилия или резкости. Ножи, шипы и другие острые предметы могут быть расценены как символы конфликтов, разрывов и несчастных событий. В древности существовала вера, что острые предметы, подаренные на праздник, могут "разрезать" удачу, привести к энергетическим неурядицам и даже стать причиной ссор в семье.
Почему нельзя дарить ножи:
- Ножи являются символом разрыва, даже если подарок имеет функциональную ценность. Они могут нарушить энергетический поток гармонии, и их дарение может стать знаком разочарования, разводов или даже отчужденности.
- Отсутствие гибкости в символике ножей противоречит характеру Змеи, которая требует гибкости и возможности адаптации к новым условиям.
- Подарок в виде ножа может предполагать конфликты и споры, чего Змея категорически не принимает в своем году.
Пример: ножи для кухни, наборы ножей, декоративные ножи, кинжалы или мечи.
2. Черные драгоценности или предметы, связанные с трауром
Черный цвет ассоциируется с трауром, потерей и скорбью. Змея, несмотря на свою таинственность и глубину, не любит погружения в негативную энергетику или затмение света. Черные драгоценности или любые другие темные предметы, которые могут напоминать о печали, не являются приемлемыми подарками для новогодней ночи.
Почему нельзя дарить черные драгоценности:
- Черный цвет, особенно в аксессуарах, является символом конца, потери и закрытости. Это может подавлять энергию Змеи, любящей новые начала, процветание и жизнь.
- Выбор черных камней или украшений может привести к угнетению внутреннего мира получателя подарка и ограничить его возможности для развития.
- Змея считает черные драгоценности неподходящими для празднований, так как они не способствуют процветанию и возрождению, а, наоборот, олицетворяют фиксацию на прошлом и потере.
Пример: черные бриллианты, черный оникс, черные цветные камни, черные украшения с символикой траура.
3. Любые предметы, напоминающие о болезни или смерти
Змея является символом перерождения, но она не любит напоминаний о смерти или болезни. Подарки, которые ассоциируются с плохими событиями, могут иметь очень негативное энергетическое влияние на новогоднюю ночь. Поэтому предметы, напоминающие о трагических событиях, похоронные атрибуты или что-то связанное с болезнями, являются абсолютно непригодными для праздничных даров.
Почему нельзя дарить такие предметы:
- Подарки, связанные с темами смерти, несут энергетику распада и застоя, что противоречит энергии Змеи, которая отдает предпочтение жизненной силе и развитию.
- Болезни и смерть - это те энергии, которые Змея пытается обойти, а не приветствовать в своем царстве. Они блокируют энергетические потоки удачи и гармонии.
- Такой подарок может незаметно влиять на подсознание получателя, вызывая эмоциональные блоки, тревогу или даже страх.
Пример: лекарственные препараты или сувениры в виде скелетов, могильных плит, статуэток связанных с темой смерти.
4. Предметы, ассоциирующиеся с нарушением баланса или хаосом
Змея является существом, которое обожает баланс и гармонию. Она может не оценить подарки, ассоциирующиеся с дестабилизацией, хаосом и непредсказуемостью. Выбор таких подарков не только нарушает естественную энергетику празднования, но и может создать негативные последствия для обеих сторон. Вещи, напоминающие о беспорядке или же создающие дисгармонию, способны изменить настроение и эмоциональное состояние.
Почему нельзя дарить предметы хаоса:
- Выбор подарка, вызывающего ощущение нестабильности, может препятствовать наступлению периода перемен и новых начинаний, которые важны в год Змеи.
- Подарки, напоминающие о перегрузке или перегруженности, такие как сложные механизмы или вещи, вызывающие замешательство, могут затянуть энергетические потоки в негативную сторону.
- Змея не любит лишнего шума, сумасшедших ситуаций или бессмысленных эмоциональных колебаний, поэтому подарки, которые вызывают эмоциональную неопределенность, будут неприязненно восприняты.
Пример: чрезмерно сложные игрушки, головоломки, требующие чрезмерных усилий для сборки, технические предметы, вызывающие беспорядок или непонятные ситуации.
5. Копии или фальшивые предметы
Змея является существом, которое не любит подделок и неискренности. Она оценивает подлинность и глубину, поэтому дарить фальшивые или копии настоящих предметов - это не лучший выбор на Новый год. Фальшивые вещи не только не принесут удачи, но и могут даже нарушить энергетический баланс получателя.
Почему нельзя дарить фальшивые предметы:
- Копии предметов символизируют обман, неполноценность и отсутствие настоящего потенциала.
- Фальшивые вещи создают энергетический дисбаланс и препятствуют движению к настоящим целям и достижениям.
- Они могут приносить с собой энергию недоразумений и сомнений, что приводит к эмоциональной нестабильности и потере уверенности.
Пример: поддельные сумки, фальшивые брендовые аксессуары, пластиковые или некачественные декоративные камни под видом драгоценных.
"Змея - это существо, которое стремится к гармонии, балансу и развитию. Ее энергетика не принимает предметов, которые несут с собой негативные эмоции, конфликты или нестабильность. Поэтому для того, чтобы Новый год принес удачу, здоровье, процветание и гармонию, важно избегать подарков, которые ассоциируются с насилием, болезнями, хаосом или фальшивостью. Правильный выбор подарков, который соответствует символике года Змеи, поможет вам настроиться на позитивные изменения и привлечь удачу в новом году. Дарите подарки, которые способствуют росту, развитию, душевному спокойствию и радости!" - подытожил Гордеев.
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