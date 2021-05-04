Астрологи назвали четыре знака Зодиака с мощным либидо.
Об этом сообщает "Клубер".
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Скорпион
Этот знак Зодиака по праву считается самым сексуальным и страстным. Он может заниматься сексом сутками напролет. Несмотря на свое постоянное желания, Скорпионы верны одному партнеру.
Овен
Овны любят разнообразие, и часто в погоне за ним забывают о верности. Для них важна охота.
Весы
Они очень любят флиртовать. Если вы сделаете ему заманчивое предложение с сексуальным подтекстом, то он не сможет от него отказаться.
Телец
Они очень верны. И если вы сможете занять место в его сердце, то будьте готовы к тому, что они с вас не слезут. В прямом смысле этого слова.
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