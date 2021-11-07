Народный праздник 7 ноября / фото pixabay.com
7 ноября церковь отмечает церковный праздник праведной Тавифы. Этот день обычно пасмурный и дождливый, а ночью часто Луну не видно.
В народе эта дата получила название Дедовские плачи. 7 ноября наши предки поминали усопших родных и друзей. Для этого посещали кладбище и убирали на могиле, раздавали еду нищим, устраивали поминки дома. На поминальный стол ставили любимые блюда погибшего.
7 ноября принято помогать бедняками и сиротам. Самым страшным грехом считается обмануть сироту в этот день. Дата считается удачной для торговли и работы в огороде.
Что нельзя делать 7 ноября
- Нельзя сегодня есть хлеб, иначе весь год будет тяжелым.
- Нельзя отказывать в просьбе нищему или сироте, иначе случится беда.
Приметы погоды 7 ноября
- Туман утром предвещает оттепель.
- Если на деревьях еще много листьев, то зима будет затяжной.
- Дождливый день – к поздней зиме.
- Вороны сидят на деревьях и не спускаются на землю – к сильному ветру.