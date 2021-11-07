Народный праздник 7 ноября известен под названиями Дедовские плачи, Праведная Тавифа.

7 ноября церковь отмечает церковный праздник праведной Тавифы. Этот день обычно пасмурный и дождливый, а ночью часто Луну не видно.

В народе эта дата получила название Дедовские плачи. 7 ноября наши предки поминали усопших родных и друзей. Для этого посещали кладбище и убирали на могиле, раздавали еду нищим, устраивали поминки дома. На поминальный стол ставили любимые блюда погибшего.

7 ноября принято помогать бедняками и сиротам. Самым страшным грехом считается обмануть сироту в этот день. Дата считается удачной для торговли и работы в огороде.

Что нельзя делать 7 ноября

Нельзя сегодня есть хлеб, иначе весь год будет тяжелым. Нельзя отказывать в просьбе нищему или сироте, иначе случится беда.

Приметы погоды 7 ноября

Туман утром предвещает оттепель.

Если на деревьях еще много листьев, то зима будет затяжной.

Дождливый день – к поздней зиме.

Вороны сидят на деревьях и не спускаются на землю – к сильному ветру.

Автор: Екатерина Пулатова