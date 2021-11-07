Православные верующие сегодня чтут память трех святых.

Мученик Анастасий жил в III веке в Далматии при императоре Диоклетиане. Он пострадал во время гонения на христиан, когда проповедовал в городе православную веру. Его схватили, заставляли отречься от Господа. Анастасий отказался, тогда его казнили мечом и бросили в море.

Православный праздник 7 ноября - день памяти мучеников Маркиана и Мартирия

Читайте также7 ноября: народный праздник и обычаи, что нельзя делать сегодняМаркиан и Мартирий жили в IV веке и были нотариями, то есть чиновниками по гражданским и церковным делам. Служили при Павле - Константинопольском патриархе. Правитель Констанций сослал патриарха в Армению за то, что он отказывался принять аринство.

Уговаривали и Маркиана с Мартирием, предлагали хорошие должности и всяческие блага. Святые отказались, их убили мечом. На месте захоронения мучеников святой Златоуст построил церковь, в которой долгие годы исцеляли больных.

Приметы 7 ноября

много листьев на деревьях - погода будет теплой еще долго;

дождь пошел - к ненастью;

ночью звезды светят ярко - будет много теплых дней.

Что сегодня нельзя делать

Христианская церковь категорически запрещает в этот день вспоминать усопших плохими словами. Если разговор зашел об умершем, говорите о нем только хорошее. Нельзя приносить в церковь мясо и алкоголь, поминать усопших спиртным тоже запрещено. Лучшее, что можно сегодня сделать - помолиться.

Что можно делать 7 ноября

Наши предки в этот день читали молитвы и раскаивались в своих грехах. Особенно это касалось девушек - они хотели встретить Новый год с чистыми помыслами. Люди, которые чем-либо торгуют, воздерживались от употребления хлеба. Верили, что, нарушив запрет, лишатся покупателей.

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Автор: Кристина Кащавцева