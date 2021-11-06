Народный праздник 6 ноября / фото pixabay.com

6 ноября отмечается церковный праздник иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость". Этот святой образ помогает исцелить болезнь и отогнать неудачи. С этой даты дни становятся заметно короче и холоднее. 

Девушки в этот день прядут изделия для мужей или возлюбленных. Таким образом можно влюбить в себя юношу. Сегодняшний день считается удачным для рукоделия и творчества, а также для покупки жилья и ремонта. С этим днем связано несколько народных поверий.

  1. Услышать пение сверчка – к покойнику в доме.
  2. Если дома разбилась тарелка, то кто-то из домочадцев в следующем году умрет.
  3. Случайно упасть в яму 6 ноября – к счастливой жизни.
  4. Если вас обнюхает белая собака, то следующий год будет счастливым и без нужды в деньгах.

Что нельзя делать 6 ноября

В этот день нельзя принимать угощение от людей противоположного пола, чтобы вас не приворожили. Также нельзя есть еду с ножа.

Приметы погоды 6 ноября

  • Облачный закат предвещает снегопад.
  • Вороны часто каркают – к сильному ветру.
  • Северный ветер дует – скоро снег выпадет.
  • Туман с утра предвещает заморозки.

Автор: Екатерина Пулатова