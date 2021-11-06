6 ноября отмечается народный праздник почитания иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость"

6 ноября отмечается церковный праздник иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость". Этот святой образ помогает исцелить болезнь и отогнать неудачи. С этой даты дни становятся заметно короче и холоднее.

Девушки в этот день прядут изделия для мужей или возлюбленных. Таким образом можно влюбить в себя юношу. Сегодняшний день считается удачным для рукоделия и творчества, а также для покупки жилья и ремонта. С этим днем связано несколько народных поверий.

Услышать пение сверчка – к покойнику в доме. Если дома разбилась тарелка, то кто-то из домочадцев в следующем году умрет. Случайно упасть в яму 6 ноября – к счастливой жизни. Если вас обнюхает белая собака, то следующий год будет счастливым и без нужды в деньгах.

Что нельзя делать 6 ноября

В этот день нельзя принимать угощение от людей противоположного пола, чтобы вас не приворожили. Также нельзя есть еду с ножа.

Приметы погоды 6 ноября

Облачный закат предвещает снегопад.

Вороны часто каркают – к сильному ветру.

Северный ветер дует – скоро снег выпадет.

Туман с утра предвещает заморозки.

Автор: Екатерина Пулатова