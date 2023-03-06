Народный праздник 6 марта известен под названиями Тимофей-весновей, Тимофей Олимпийский.

6 марта христиане отмечают память преподобного Тимофея, православного святого и отшельника. В день Тимофея обычно была солнечная и теплая погода. Часто это был первый по-настоящему весенний день за несколько месяцев.

Наши предки считали солнечный день целебный и омолаживающим в этот день. 6 марта пожилые люди выходили на улицу и грелись на солнце, чтобы оздоровиться. Также на улицу под солнечные лучи выносили семена и рассаду, чтобы был хороший урожай. В домах в эту дату окна не закрывали шторами.

По давней примете, если дома кто-то болеет, то он должен полежать под прямыми солнечными лучами в этот день.

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Но даже если день Тимофея был облачным или дождливым - наши предки все равно не расстраивались. Это означало, что лето в этом году будет долгим, а урожай - богатым.

Чтобы ускорить наступление весны, в эту дату наши предки выпекали хлеб в печи. Также в эту дату развешивали в саду и наполняли кормом скворечники, поскольку верили, что птицы приносят весну на хвосте.

Что нельзя делать 6 марта

Нельзя оставлять огонь без присмотра, чтобы не случилось пожара. В эту дату нельзя сидеть за сломанной мебелью и спать на сломанной кровати. Также нельзя носить рваную и грязную одежду. Все это считается плохой приметой, привлекающей несчастье. Нельзя чтобы в доме было не убрано весь день.

Приметы погоды 6 марта

Теплый воздух в этот день предвещает раннюю весну без заморозков.

Если реки и озера вышли из берегов, то уже можно сеять ранние культуры в открытый грунт.

Если весна ранняя, то и осень рано наступит.

У зайца белая шкурка - снег ещё выпадет.

Если снег полностью растаял, то больше снегопадов этой весной не будет.

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