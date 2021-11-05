Народный праздник 5 ноября / фото pixabay.com

Верующие отмечают 5 ноября церковный праздник в честь апостола от 7-ти Иакова, сына Йосифа Обручника от первого брака. Наши предки в этот день ожидали крупный снег или мелкий град. 

Наши предки в этот день кормили птиц хлебом – тогда в семье будет сытость и достаток. Особенно хорошим знаком считалось дать птицам кусочки домашнего пирога. Также для крепкого здоровья нужно съесть пару ложек меда.

Святого Якова считали покровителем всех мужчин, особенно занятых тяжелым физическим трудом. Мужчинам в эту дату полагается отдыхать и не делать никакой работы.

Что нельзя делать 5 ноября

  1. В этот день запрещено выбрасывать хлеб и выпечку. Вместо этого его можно закопать в землю или отдать птицам.
  2. Нельзя колоть дрова.
  3. Плохой приметой считается поручаться за других людей сегодня.

Приметы погоды 5 ноября

  • Снег или град означают, что после 22 ноября наступит настоящая зима.
  • Много снега выпало – к теплой зиме.
  • Дождливый день сулит хороший урожай.

Автор: Екатерина Пулатова