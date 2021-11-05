5 ноября отмечается народный праздник Яков день.

Верующие отмечают 5 ноября церковный праздник в честь апостола от 7-ти Иакова, сына Йосифа Обручника от первого брака. Наши предки в этот день ожидали крупный снег или мелкий град.

Наши предки в этот день кормили птиц хлебом – тогда в семье будет сытость и достаток. Особенно хорошим знаком считалось дать птицам кусочки домашнего пирога. Также для крепкого здоровья нужно съесть пару ложек меда.

Святого Якова считали покровителем всех мужчин, особенно занятых тяжелым физическим трудом. Мужчинам в эту дату полагается отдыхать и не делать никакой работы.

Что нельзя делать 5 ноября

В этот день запрещено выбрасывать хлеб и выпечку. Вместо этого его можно закопать в землю или отдать птицам. Нельзя колоть дрова. Плохой приметой считается поручаться за других людей сегодня.

Приметы погоды 5 ноября

Снег или град означают, что после 22 ноября наступит настоящая зима.

Много снега выпало – к теплой зиме.

Дождливый день сулит хороший урожай.

Автор: Екатерина Пулатова