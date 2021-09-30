В этот день отмечается важный церковный и народный праздник - Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

Христиане отмечают30 сентября церковный праздник мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. В этот день почитают мученицу Софию, которая потеряла трех дочерей. Наши предки праздник Вера, Надежда и Любовь называли "бабьими именинами". Этот праздник отмечают все женщины, а не только тезки святых.

По старой традиции женщины в этот день плачут о своей судьбе и причитаются. Такой обряд считается оберегом от бед: чем больше слез женщина прольет, тем счастливее она будет. В селах в этот день устраивали деревенские святцы, где молодые люди искали себе пару.

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: перечень религиозных событийЗамужние женщины 30 сентября ходили на церковную службу и покупали в храме три свечи. Две оставляли в церкви перед иконой Иисуса, а одну ставили в домашний каравай. Затем короваем угощали всех родных, чтобы счастье в доме было.

Этот день подходит для снятия сглаза и лечения женских болезней. Также 30 сентября очень удачная рыбалка.

Что нельзя делать 30 сентября

Нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать людей за спиной. Влюбленным нельзя венчаться в этот день. Женщинам сегодня нельзя работать по дому – это считается грехом.

Приметы погоды 30 сентября

Теплый и ясный день означает, что в реках много рыбы.

Журавли уже улетели на зимовку – на Покров (19 октября) ударят заморозки.

Пасмурный день сулит хорошую погоду в ближайшие дни.

Если береза уже пожелтела – зима будет ранней.

Автор: Екатерина Пулатова