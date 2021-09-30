Христиане отмечают30 сентября церковный праздник мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. В этот день почитают мученицу Софию, которая потеряла трех дочерей. Наши предки праздник Вера, Надежда и Любовь называли "бабьими именинами". Этот праздник отмечают все женщины, а не только тезки святых.
По старой традиции женщины в этот день плачут о своей судьбе и причитаются. Такой обряд считается оберегом от бед: чем больше слез женщина прольет, тем счастливее она будет. В селах в этот день устраивали деревенские святцы, где молодые люди искали себе пару.
Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: перечень религиозных событийЗамужние женщины 30 сентября ходили на церковную службу и покупали в храме три свечи. Две оставляли в церкви перед иконой Иисуса, а одну ставили в домашний каравай. Затем короваем угощали всех родных, чтобы счастье в доме было.
Этот день подходит для снятия сглаза и лечения женских болезней. Также 30 сентября очень удачная рыбалка.
Что нельзя делать 30 сентября
- Нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать людей за спиной.
- Влюбленным нельзя венчаться в этот день.
- Женщинам сегодня нельзя работать по дому – это считается грехом.
Приметы погоды 30 сентября
- Теплый и ясный день означает, что в реках много рыбы.
- Журавли уже улетели на зимовку – на Покров (19 октября) ударят заморозки.
- Пасмурный день сулит хорошую погоду в ближайшие дни.
- Если береза уже пожелтела – зима будет ранней.