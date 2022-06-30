Христиане отмечают церковный праздник 30 июня в честь святого Мануила и бога Солнца Ярилы. В эту дату обычно наблюдают сильный ветер. Дата считается удачной для сбора молодой картошки и пересадки рассады помидоров.
В этот день в лесах и полях появляется много змей, поэтому по высокой траве старались не ходить. В этот день девушки делают косметологические процедуры по уходу за кожей и волосами - они считаются особенно удачными сегодня. 30 июня - благоприятный день в сфере здоровья. Человек, который сегодня заболеет, быстро вылечится.
Что нельзя делать 30 июня
- Не стоит сегодня принимать важные и судьбоносные решения.
- День считается удачным для мошенников, поэтому не доверяйте незнакомцам и не отвечайте на звонки с незнакомых номеров.
- Нельзя ходить в лес и гулять по высокой траве - там могут быть змеи.
- Неудачный день для сбора огурцов. Собранные плоды будут горькими.
Приметы погоды 30 июня
- Жабы и лягушки громко квакают - к дождям.
- Облака очень быстро плывут - к сухой погоде.
- Если сирень обильно цветет, то рыбалка будет хорошей.
- Если дует холодный ветер, то всё лето будет прохладным.
- Молодой месяц 30 июня сулит дождливое лето.
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