Народный праздник 30 июня известен под названиями Мануйло и Савелий, Мануил-солнцестой, Молодой Ярило.

Христиане отмечают церковный праздник 30 июня в честь святого Мануила и бога Солнца Ярилы. В эту дату обычно наблюдают сильный ветер. Дата считается удачной для сбора молодой картошки и пересадки рассады помидоров.

В этот день в лесах и полях появляется много змей, поэтому по высокой траве старались не ходить. В этот день девушки делают косметологические процедуры по уходу за кожей и волосами - они считаются особенно удачными сегодня. 30 июня - благоприятный день в сфере здоровья. Человек, который сегодня заболеет, быстро вылечится.

Что нельзя делать 30 июня

Не стоит сегодня принимать важные и судьбоносные решения. День считается удачным для мошенников, поэтому не доверяйте незнакомцам и не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Нельзя ходить в лес и гулять по высокой траве - там могут быть змеи. Неудачный день для сбора огурцов. Собранные плоды будут горькими.

Приметы погоды 30 июня

Жабы и лягушки громко квакают - к дождям.

Облака очень быстро плывут - к сухой погоде.

Если сирень обильно цветет, то рыбалка будет хорошей.

Если дует холодный ветер, то всё лето будет прохладным.

Молодой месяц 30 июня сулит дождливое лето.

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