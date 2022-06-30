Что можно делать 30 июня, а от каких действий лучше отказаться - читайте в материале УНИАН.

Мученики Мануил, Савел и Исмаил были родными братьями, происходили из знатного персидского рода. Отец их был язычником, а мать христианкой, воспитавшей сыновей в православных традициях. В зрелом возрасте братья поступили на военную службу и были отправлены в Константинополь к императору Юлиану Отступнику, чтобы заключить мирный договор. Царь, узнав о том, что посланники - христиане, заключил их в темницу. Не сумев переубедить Мануила, Савела и Исмаила отказаться от христианства, язычники долго мучили воинов, а затем казнили.

В честь их памяти сегодня отмечается народный праздник 30 июня - Мануйлов день. До прихода христианства славяне встречали другой праздник - день поклонения Богу Солнца - Яриле, а торжество называлось "Ярилки".

Приметы 30 июня

частые зарницы в этот день - к хорошему урожаю;

появилось множество дождевых червей - скоро пойдут дожди;

полевой вьюнок прячет свои цветочные бутоны при приближении дождя, а когда день будет ясным - распускается;

радуга появилась с вечера - погода будет теплой и стабильной.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что после захода солнца в эту дату особенно активна нечистая сила, поэтому выходить на улицу в это время не рекомендуется. Православная церковь строго запрещает ссориться, сплетничать и сквернословить - конфликт, начатый 30 июня, затянется надолго. Хозяйки в эту дату должны отказаться от уборки в доме, особенно опасно подметать пол - можно "вымести" счастье и благополучие.

Что можно делать 30 июня

В старину люди устраивали ярмарки и фестивали, водили хороводы и молились Богу Солнца о хорошем урожае. Пекли традиционные караваи и круглые пироги, как символ небесного светила. Также верили, что если развести на берегах рек костры и варить там яйца, то будет хороший урожай. Эту дату стоило провести в энергиях радости, но помогать незнакомцам не стоит - часто нечистая сила оборачивается нуждающимися людьми и приносит беду в дом.

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