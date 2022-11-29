Какой праздник 29 ноября / фото Pixabay

Христиане отмечают церковный праздник 29 ноября в честь одного из двенадцати апостолов Левия Матфея. Во времена Киевской Руси на этот день часто выпадало небольшое потепление после морозного ноября. Однако в эту дату дули сильные ветра, и люди закрывали шею и лицо шарфами.

В давние времена люди замечали, что на день Матвея из-за сильных ветров часто обострялись проблемы с суставами и костями, такие как ревматизм и артрит. В целом день из-за повышенной вероятности различных заболеваний считался опасным и трудным. Поэтому 29 ноября старались одеваться по погоде и пить больше горячих напитков.

Наши предки в этот день ходили в гости друг к другу и проводили время за приятными беседами. Считалось, на Матвея у людей обостряется интуиция и они дают хорошие советы, поэтому в этот день спрашивали совета у старших и опытных людей. Молодые девушки в эту дату гадали на суженых.

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Что нельзя делать 29 ноября

  1. В день Матфея нельзя выполнять тяжелую работу по дому, ругаться с близкими, сквернословить.
  2. Нельзя сегодня одеваться не по погоде, пренебрегать шарфом и перчатками, выходить на улицу с признаками болезнями и вообще выходить на улицу с признаками болезни.
  3. Сегодня не стоит стричь ребенка.
  4. Запрещено пить алкоголь на улице и гулять в нетрезвом виде - рискуете переохладиться.
  5. Не разговаривайте с людьми через порог, иначе поссоритесь.
  6. Нельзя сидеть на столе сегодня.

Приметы погоды 29 ноября

  • Чем теплее сегодняшний день, тем суровее и холоднее будет зима.
  • Если ветер сильно разбушевался, то скоро наступит настоящая зимняя погода.
  • Облака низко по небу плывут - к морозной погоде и сильному снегопаду.
  • Ветреная погода - к частым вьюгам зимой.
  • Если ночью ярко мерцают звезды, то снег в декабре будет редким явлением.

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