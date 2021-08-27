В календаре народных праздников дата получила названия Михеев день, Михей-тиховей.

Христиане отмечают 27 августа церковный праздник библейского пророка Михея. В народе дату 27 августа прозвали Михей-тиховей, поскольку в этот день наблюдают за ветрами. Чем сильнее ветер в этот день, тем холоднее будет сентябрь. Этот день обычно выпадает на период похолодания между обычным и бабьим летом.

27 августа заканчивается Успенский пост – это последний постный день. В честь этого к завтрашнему дню готовят мясные блюда. Возобновляется период свадеб, а юноши сватаются к девушкам. Крестьяне заканчивают последние работы в поле.

В этот день почитают профессию каменщика. Дата считается особенно удачной для сбора урожая абрикосов, кабачков и картошки.

Приметы погоды 27 августа

Безветренный день означает сухой сентябрь.

Если журавли уже улетели на зимовку, то зима будет ранней.

Северный ветер – к хорошему урожаю ржи.

Сильный ветер после долгого затишья обещает дождь.

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Автор: Екатерина Пулатова