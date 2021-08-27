Христиане отмечают 27 августа церковный праздник библейского пророка Михея. В народе дату 27 августа прозвали Михей-тиховей, поскольку в этот день наблюдают за ветрами. Чем сильнее ветер в этот день, тем холоднее будет сентябрь. Этот день обычно выпадает на период похолодания между обычным и бабьим летом.
27 августа заканчивается Успенский пост – это последний постный день. В честь этого к завтрашнему дню готовят мясные блюда. Возобновляется период свадеб, а юноши сватаются к девушкам. Крестьяне заканчивают последние работы в поле.
В этот день почитают профессию каменщика. Дата считается особенно удачной для сбора урожая абрикосов, кабачков и картошки.
Приметы погоды 27 августа
- Безветренный день означает сухой сентябрь.
- Если журавли уже улетели на зимовку, то зима будет ранней.
Северный ветер – к хорошему урожаю ржи.
Сильный ветер после долгого затишья обещает дождь.
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