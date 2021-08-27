Православные верующие отмечают две важных даты сегодня.

Пророк Михей происходил из числах "меньших" пророков. Жил в г. Марасфи, что южнее от Иерусалима. Почти 50 лет он был в пророческом служении и застал многих правителей.

Стал автором пророческой книги, был одним из тех, кто стоял у истоков упрощения иудаизма. Многие предсказания, сделанные Михеем, сбылись, в том числе и разрушение Израильского царства, и появление Христа Спасителя. Когда и где скончался пророк - неизвестно.

В эту дату также отмечается народный праздник 27 августа - Михеев день.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти священномученика Маркелла

Читайте такжеОреховый Спас 2021 - дата праздника, традиции и запреты дняМужчина родился на Кипре в семье благочестивых родителей. С детства отличался честностью, красноречием и чистотой жизни. Был женат, имел детей, но оставил их и ушел в пустыню. Оттуда был призван стать епископом.

Очень ревностно относился к христианской вере, хотел быстрее искоренить язычество. За это и пострадал - при разрушении языческого храма, иноверцы сожгли Маркелла.

Приметы 27 августа

журавли улетают на юг - к скорым морозам;

алая утренняя заря - к сильным ветрам;

сильные ветры 27 августа - сентябрь будет дождливым и холодным.

Что сегодня нельзя делать

употреблять спиртное - будете нуждаться в деньгах;

шуметь, ругаться и кричать - на Матвея-Тиховея нужно соблюдать тишину;

готовить блюда из теста - рискуете "отвернуть" удачу.

Что можно делать 27 августа

Наши предки в этот день сватались к девушкам. Считалось, что 27 августа - последний летний день для этого. Такую традицию можно соблюдать и сейчас. Также сегодня особые почести отдают строителям и каменщикам - постарайтесь в этот день не злить людей такой профессии.

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Автор: Кристина Кащавцева