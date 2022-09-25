Какой народный праздник 25 сентября / depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 25 сентября в честь христианского святого мученика Артамона. В этот день наши предки наблюдали за поведением змей. Считалось, что 25 сентября змеи выползают на землю и перебираются в леса, чтобы впасть в спячку до весны.

Наши предки в этот день опасались змей, поскольку считалось, что змеи могут быть агрессивными пока не найдут место для зимования. В народе опасались в этот день ходить по лесам и высокой траве, чтобы не наткнуться на змею.

День считается удачным для охоты и рыбалки. Только охотники в эту дату не боялись ходить в лес, но обязательно обували высокие сапоги. Также в этот день собирали урожай рябины. Из ягод заготавливали компоты и варенье на зиму, а также запекали пироги.

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Что нельзя делать 25 сентября

  1. Если охотитесь в этот день или режете домашнюю скотину, то запрещено добывать больше животных, чем необходимо для пропитания семьи.
  2. Не стоит ходить в лес или поле сегодня.
  3. Нельзя убивать змей сегодня - это дурная примета.

Приметы погоды 25 сентября

  • Если день дождливый, то зима будет затяжной.
  • Если бурьян вырос высоким, то зимой будет много снега.
  • Много желудей на дубе - к мягкой зиме и урожайному лету.
  • Гром прогремел - к теплой и ясной осени.
  • Если деревья уже стоят без листьев, то зима в этом году рано наступит.
  • Солнечный день - к ясной погоде в ближайшую неделю.

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