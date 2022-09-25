Христиане отмечают церковный праздник 25 сентября в честь христианского святого мученика Артамона. В этот день наши предки наблюдали за поведением змей. Считалось, что 25 сентября змеи выползают на землю и перебираются в леса, чтобы впасть в спячку до весны.
Наши предки в этот день опасались змей, поскольку считалось, что змеи могут быть агрессивными пока не найдут место для зимования. В народе опасались в этот день ходить по лесам и высокой траве, чтобы не наткнуться на змею.
День считается удачным для охоты и рыбалки. Только охотники в эту дату не боялись ходить в лес, но обязательно обували высокие сапоги. Также в этот день собирали урожай рябины. Из ягод заготавливали компоты и варенье на зиму, а также запекали пироги.
Что нельзя делать 25 сентября
- Если охотитесь в этот день или режете домашнюю скотину, то запрещено добывать больше животных, чем необходимо для пропитания семьи.
- Не стоит ходить в лес или поле сегодня.
- Нельзя убивать змей сегодня - это дурная примета.
Приметы погоды 25 сентября
- Если день дождливый, то зима будет затяжной.
- Если бурьян вырос высоким, то зимой будет много снега.
- Много желудей на дубе - к мягкой зиме и урожайному лету.
- Гром прогремел - к теплой и ясной осени.
- Если деревья уже стоят без листьев, то зима в этом году рано наступит.
- Солнечный день - к ясной погоде в ближайшую неделю.