25 октября народный праздник / фото УНИАН

25 октября христиане отмечают церковный праздник мучеников Прова, Тараха и Андроника. Наши предки в эту ночь наблюдали за звездами и предсказывали за ними погоду. Они верили, что каждая звезда воплощает святого, который наблюдает за людьми с небес. 

Этот день считается удачным для людей, у которых отмечается день рождения или именины 25 октября. В остальном дата считается опасной и несчастливой. 25 октября установлено очень много запретов.

Что нельзя делать 25 октября

  1. Нельзя работать по дому, стирать, убираться и делать ремонт.
  2. Нельзя обижать животных.
  3. 25 октября нельзя шумно веселиться, поскольку это считается грехом.
  4. Нельзя ругаться и ссориться. 
  5. На стук в дверь сегодня нельзя спрашивать "Кто там?".

Приметы погоды 25 октября

  • Яркие звезды ночью сулят потепление, а тусклые – морозы.
  • Красная луна – к сильным ветрам.
  • Перелетные птицы низко летят – к ранней и холодной зиме.
  • Гром гремит – к короткой и бесснежной зиме.

Автор: Екатерина Пулатова