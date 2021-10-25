Народный праздник 25 октября имеет названия Пров, Андрон-звездочет.

25 октября христиане отмечают церковный праздник мучеников Прова, Тараха и Андроника. Наши предки в эту ночь наблюдали за звездами и предсказывали за ними погоду. Они верили, что каждая звезда воплощает святого, который наблюдает за людьми с небес.

Этот день считается удачным для людей, у которых отмечается день рождения или именины 25 октября. В остальном дата считается опасной и несчастливой. 25 октября установлено очень много запретов.

Что нельзя делать 25 октября

Нельзя работать по дому, стирать, убираться и делать ремонт. Нельзя обижать животных. 25 октября нельзя шумно веселиться, поскольку это считается грехом. Нельзя ругаться и ссориться. На стук в дверь сегодня нельзя спрашивать "Кто там?".

Приметы погоды 25 октября

Яркие звезды ночью сулят потепление, а тусклые – морозы.

Красная луна – к сильным ветрам.

Перелетные птицы низко летят – к ранней и холодной зиме.

Гром гремит – к короткой и бесснежной зиме.

Автор: Екатерина Пулатова