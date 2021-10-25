Сегодня в церковном календаре отмечаются именины 13 мужских и 1 женского имени.

Православные христиане имеют традицию давать имена новорожденным в соответствии с церковным календарем. Считается, что названный именем святого малыш будет с самого рождения под небесной защитой. Тезки святых отмечают свои именины в день почитания своего ангела-хранителя.

Мужские именины 25 октября

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежит богу Дионису".

Иван: образовано от древнееврейского имени Йоханан, то есть "Яхве милостив".

Максимилиан: форма римского родового имени Maximilianus, от латинского слова maximus - "величайший".

Александр: от древнегреческого имени Александрос - "людской защитник".

Читайте также2022 год: високосный или нет, чего ждать от этого годаЯн: польская, белорусская и древнерусская формы имени Йоханан, что значит "Яхве милостив".

Мартин: форма римского родового имени Martinus - "принадлежит Марсу" (богу войны).

Богдан: произошло от древнерусского "Богом данный".

Лаврентий: от римского родового имени Laurentius - "житель города Лаврент".

Остап: образовано от греческого имени Евстафий - "твердый", "стойкий".

Кузьма: от греческого имени Космас - "кузнец".

Тарас: происходит от греческого имени Тарасиос - "бунтовщик", "беспокойный", и от латинского слова taurus - "бык".

Макар: образовано от древнегреческого макариос, что переводится как "счастливый".

Женские именины 25 октября

Доминика: от женской формы позднелатинского мени Dominicus - "Господня, та, кто принадлежит Господу".

Автор: Екатерина Пулатова