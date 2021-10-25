Сегодня вспоминаем о святых мучениках Прове, Тарахе и Андронике, а также преподобном Косме.

Святые мученики Пров, Тарах и Андроник жили в 304 году при императорах Максимиане и Диоклетиане. Все трое были знатного происхождения и пострадали во времена гонения на христиан. Их долго истязали, насильно вливали вино и кормили жертвенным мясом, чтобы мученики поклонились идолам. Пров, Тарах и Андроник говорили, что это ничего не значит и веруют они только во Христа. За непреклонную веру всех троих казнили мечом.

В честь памяти святых мучеников сегодня отмечается народный праздник 25 октября - Андрон-звездочек.

Православный праздник 25 октября - день памяти преподобного Космы

Читайте такжеИменины 25 октября: кого поздравить с Днем ангела и как назвать ребенкаКосма осиротел в раннем детстве и был взят на воспитание родителями святого Иоанна Дамаскина. Растили его, как родного сына, в благочестии и вере. Достигнув совершеннолетия, Косма отправился в монастырь и прославился многими подвигами.

Когда начались гонения на христиан, Косма убедил Дамаскина встать на защиту икон и писал вместе с ним многие сочинения. Скончался около 787 года в глубокой старости.

Приметы 25 октября

гром гремит сегодня - зима будет бесснежной и теплой;

птицы низко летают - к ранней и холодной зиме;

слабый ветер и небольшие порывы - к ухудшению погоды;

в этот день дует южный ветер - будет тепло, северный - будет холод.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь сегодня запрещает слишком открыто веселиться. Считается, что громкий смех притягивает неудачи. Также в этот день нужно быть осторожными в своих словах и поступках, чтобы никого не обидеть. Запрещено сквернословить, ругаться, обижаться и сплетничать.

Что можно делать 25 октября

Наши предки в этот день до полуночи наблюдали за звездами. Они верили, что звезды могут многое рассказать о личной жизни, о делах в хозяйстве и работе, а также об урожае на следующий год. Хозяйки 25 октября варили кашу, так как крупа символизировала звезды, обязательно угощали ею родственников и соседей.

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Автор: Кристина Кащавцева