Святые мученики Пров, Тарах и Андроник жили в 304 году при императорах Максимиане и Диоклетиане. Все трое были знатного происхождения и пострадали во времена гонения на христиан. Их долго истязали, насильно вливали вино и кормили жертвенным мясом, чтобы мученики поклонились идолам. Пров, Тарах и Андроник говорили, что это ничего не значит и веруют они только во Христа. За непреклонную веру всех троих казнили мечом.
В честь памяти святых мучеников сегодня отмечается народный праздник 25 октября - Андрон-звездочек.
Православный праздник 25 октября - день памяти преподобного Космы
Читайте такжеИменины 25 октября: кого поздравить с Днем ангела и как назвать ребенкаКосма осиротел в раннем детстве и был взят на воспитание родителями святого Иоанна Дамаскина. Растили его, как родного сына, в благочестии и вере. Достигнув совершеннолетия, Косма отправился в монастырь и прославился многими подвигами.
Когда начались гонения на христиан, Косма убедил Дамаскина встать на защиту икон и писал вместе с ним многие сочинения. Скончался около 787 года в глубокой старости.
Приметы 25 октября
- гром гремит сегодня - зима будет бесснежной и теплой;
- птицы низко летают - к ранней и холодной зиме;
- слабый ветер и небольшие порывы - к ухудшению погоды;
- в этот день дует южный ветер - будет тепло, северный - будет холод.
Что сегодня нельзя делать
Православная церковь сегодня запрещает слишком открыто веселиться. Считается, что громкий смех притягивает неудачи. Также в этот день нужно быть осторожными в своих словах и поступках, чтобы никого не обидеть. Запрещено сквернословить, ругаться, обижаться и сплетничать.
Что можно делать 25 октября
Наши предки в этот день до полуночи наблюдали за звездами. Они верили, что звезды могут многое рассказать о личной жизни, о делах в хозяйстве и работе, а также об урожае на следующий год. Хозяйки 25 октября варили кашу, так как крупа символизировала звезды, обязательно угощали ею родственников и соседей.
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