Народный праздник 24 июня имеет названия Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник.

Христиане отмечают церковный праздник 24 июня в честь апостолов Варфоломея и Варнавы. Как и 23 июня, в эту дату наши предки чтили землянику. Ягоды собирали для еды, а из листьев делали настойки и чай от простуды.

По народным поверьям, 24 июня по земле ходит нечистая сила и катается по траве. В этот день не рвали никакую траву, чтобы не привести в дом нечистую силу. Наши предки считали, что все цветы сегодня на день становятся ядовитыми. А водоемы, по поверьям, сегодня кишат русалками.

День считается удачным для гаданий и ясновидения. Для неженатых юношей дата удачна в сватании.

Что нельзя делать 24 июня

Нельзя рвать и дарить цветы, поскольку они сегодня несут болезни. В эту дату нельзя завязывать узлы, иначе будут жизненные проблемы. Нельзя косить траву и кормить свежей травой скотину.

Приметы погоды 24 июня

Если солнце с утра бледное, то вечером пойдет дождь.

Если видно молнии, но нет грома, то погода надолго испортится.

В солнечный день не видно голубей - к ненастью.

Туман над водой стелется - к богатому урожаю грибов.

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