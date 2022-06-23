Народный праздник 23 июня имеет названия Тимофеев день, Тимофей Знаменный, День призраков.

Христиане отмечают церковный праздник 23 июня в честь священномученика Тимофея Прусского. Наши предки считали, что в день Тимофея на Земле наблюдается разгул призраков. День считался опасным и несчастливым. Люди боялись рассердить призрака.

По старым поверьям, 23 июня призраки тревожат людей и разными способами заявляют о себе. На действия призраков сегодня списывали пропажи вещей, непонятные звуки или разбитую посуду. Если в эту дату с человеком ничего не случилось, то его считали счастливчиком. 23 июня считается пожароопасным днем.

Что нельзя делать 23 июня

Запрещено сжигать траву и листья, иначе может случиться большой пожар. Желательно вообще не разжигать никакой огонь. После заката нельзя оставлять окна открытыми. В этот день нельзя заглядывать в чужие окна, чтобы не перенять на себя чужие проблемы.

Приметы погоды 23 июня

Если муравьи спрятались, то скоро погода испортится.

Засуха сегодня сулит нестабильную погоду летом.

Домашние птицы ощипываются - к дождю.

Если кошка ищет теплое место, то скоро похолодает.

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