Какой праздник 24 декабря / фото Annette Meyer, Pixabay

Христиане отмечают церковный праздник 24 декабря в честь монаха Киево-Печерской лавры Никона Сухого. Также сегодня отмечается рождественский Сочельник.

В этот день наши предки пытались как можно больше наполнить дом светом и теплом. Для этого зажигали печь, свечи и лампады, а также на весь открывали ставни на окнах. Верили, что чем больше солнца зайдет в дом, тем счастливее будут его обитатели.

Считается, что огонь и свет 24 декабря приносят крепкое здоровье, наполняют жизненной силой и отгоняют зло. Поэтому в эту дату наши предки садились возле печи и занимались рукоделием с лучиной.

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В этот день проводили гадание на желание с веткой яблони. Для этого загадывали желание, отламывали ветку яблони в саду и ставили её дома в воду. Если ветка выпустит листья до Рождества - желание сбудется, если зацветет - случится счастливое событие, если не распустится, то ничего не произойдет.

Что нельзя делать 24 декабря

  1. В эту дату не стоит закрывать окна ставнями или шторами.
  2. Пересчитывать мелкие купюры и монеты сегодня - к неудаче.
  3. В этот день нельзя есть речную рыбу, но можно морскую.

Приметы погоды 24 декабря

  • Белки сидят в дупле весь день - к морозам.
  • Если вода закипает быстрее чем обычно, то погода скоро испортится.
  • Снегопад в этот день предвещает снежный Новый год.
  • Вороны беспокойно себя ведут и не могут найти себе места - к сильной метели.
  • Ясный и теплый день сегодня предвещает мягкий январь.

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