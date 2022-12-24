Народный праздник 24 декабря известен под названиями Никонов день, Никон Сухой.

Христиане отмечают церковный праздник 24 декабря в честь монаха Киево-Печерской лавры Никона Сухого. Также сегодня отмечается рождественский Сочельник.

В этот день наши предки пытались как можно больше наполнить дом светом и теплом. Для этого зажигали печь, свечи и лампады, а также на весь открывали ставни на окнах. Верили, что чем больше солнца зайдет в дом, тем счастливее будут его обитатели.

Считается, что огонь и свет 24 декабря приносят крепкое здоровье, наполняют жизненной силой и отгоняют зло. Поэтому в эту дату наши предки садились возле печи и занимались рукоделием с лучиной.

Видео дня

В этот день проводили гадание на желание с веткой яблони. Для этого загадывали желание, отламывали ветку яблони в саду и ставили её дома в воду. Если ветка выпустит листья до Рождества - желание сбудется, если зацветет - случится счастливое событие, если не распустится, то ничего не произойдет.

Что нельзя делать 24 декабря

В эту дату не стоит закрывать окна ставнями или шторами. Пересчитывать мелкие купюры и монеты сегодня - к неудаче. В этот день нельзя есть речную рыбу, но можно морскую.

Приметы погоды 24 декабря

Белки сидят в дупле весь день - к морозам.

Если вода закипает быстрее чем обычно, то погода скоро испортится.

Снегопад в этот день предвещает снежный Новый год.

Вороны беспокойно себя ведут и не могут найти себе места - к сильной метели.

Ясный и теплый день сегодня предвещает мягкий январь.

Вас также могут заинтересовать новости: