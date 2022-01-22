Народный праздник 22 января получил названия Филиппов день, Скрута Будняя.

22 января христиане отмечают церковный праздник святителя Филиппа. В этот день наши предки проводили генеральную уборку, выбрасывали все старые вещи, перестирывали одежду и белье. Хозяйки варили щи, а мужчины заготавливали дрова.

Вечером 22 января всей семьей шли париться в баню. 22 января обязательно нужно хорошо вымыться и помыть волосы. Чтобы было крепкое здоровье и силы, родным нужно попарить друг друга березовым веником.

Что нельзя делать 22 января

Ни в коем случае нельзя встречать этот день неумытым и грязным, в старой одежде. Нельзя чтобы в доме было неубрано целый день. В этот день нельзя бездельничать и плохо выполнять работу, а то святой Филипп накажет. Запрещено пришивать пуговицы.

Приметы погоды 22 января

Какая погода стоит сегодня - таким будет сентябрь.

Если собака прячется в теплое место, то скоро похолодает.

Если кошка спит целый день, то скоро потеплеет, а если точит когти об дерево - будет сильный ветер.

Ясный день сегодня - к хорошему урожаю.

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