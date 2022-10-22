Народный праздник 22 октября известен под названиями Яков-древопилец (студеный), Первая каша.

Христиане отмечают церковный праздник 22 октября в честь одного из двенадцати апостолов Иакова Алфеева. День Якова наши предки посвящали заготовке дров на зиму. Считалось, что рубить на дрова можно только те деревья, которые уже сбросили все листья, потому что в их стволах меньше влаги и они лучше горят.

Дрова в день Якова рубили только мужчины и только в специальных местах, где была разрешена добыча дров. Самыми лучшими деревьями для заготовки дров считались ольха, берёза, осина и ива. Срубленные дрова складывали прямо там, где их срубили, а вывозили домой на санях только когда снег выпадет.

Также в Яков день 22 октября начинали молоть зерно: просо, ячмень и овес. Особенно удачным день считался для молотьбы в том случае, если в эту дату выпал снег.

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В старину 22 октября называли Днем первой каши. В эту дату варили кашу в большом казане с бараньим или свиным салом. Считалось, что пшеничная каша приносит крепкое здоровье и силу. Для детей кашу заправляли не салом, а подсолнечным или льняным маслом.

Что нельзя делать 22 октября

Нельзя заготавливать дрова из плодовых деревьев, таких как яблоня, вишня и груша. Неудачный день для свадьбы и романтических дел.

Приметы погоды 22 октября

Кроты копают широкие норы - к скорому потеплению, узкие норы - к морозам.

Если на луке много шелухи, то зима будет морозной.

Если с вишни ещё не все листья опали, то скоро начнется оттепель.

Дождь в этот день означает, что снег в этом году выпадет рано.

Луна ночью прячется за тучами - к засушливому лету.

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