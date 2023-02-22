Народный праздник 22 февраля известен под названиями День Панкрата, День лаптей.

Христиане отмечают церковный праздник 22 февраля в честь преподобного Панкрата, иеромонаха Киево-Печерской лавры. Он прославился как талантливый целитель, который мог излечить любой недуг.

Дата 22 февраля считается очень удачной для любого лечения, медицинских процедур и хирургических вмешательств. У женщин в этот день легко проходят роды. А кто заболеет 22 февраля - быстро и легко выздоровеет.

В Киевской Руси в день Панкратия плели лапти, поскольку скоро потеплеет, а старые лапти уже изнашивались. Кто-то изготовлял обувь для себя, а кто-то для продажи.

Видео дня

Также 22 февраля закупались продуктами, мукой и дровами на остаток зимы. Если же погода была теплой и были признаки наступления ранней весны, то покупали семена для рассады овощей. В целом день считается удачным для торговли и покупок.

Перед началом посевных работ осматривали садовый инвентарь и телеги, а также делали ремонт в доме, поскольку весной на это времени не будет. 22 февраля семена овощей и цветов ненадолго выносили на мороз для закалки.

Что нельзя делать 22 февраля

В этот день нельзя надевать грязную, порванную или сильно изношенную обувь. Это плохая примета для здоровья. Плохой приметой считается дарить и принимать в подарок обувь сегодня. В эту дату нельзя ничего поднимать с земли. День неудачный для начинаний и крупных жизненных перемен, если только они не связаны с торговлей.

Приметы погоды 22 февраля

Если день снежный и холодный, то морозы затянутся надолго, а весна будет поздней.

Оттепель в этот день предвещает раннюю весну и хороший урожай фруктов.

Снег на ветки деревьев налип - скоро потеплеет.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте.

Свиньи громко и беспокойно себя ведут - к ухудшению погоды.

Окна в доме запотели - к оттепели.

Вас также могут заинтересовать новости: