Народный праздник 22 августа имеет названия Матвеев день, Матфей – змеесос коров.

Христиане отмечают церковный праздник 22 августа в честь одного из учеников Христа апостола Матвея. Наши предки в этот день опасались за здоровье коров. В старину верили, что 22 августа змеи могут из коров всю кровь высосать, поэтому животных сегодня не выпасали.

В этот день проводили ритуал для лучшего доения коз или коров. Для этого ранним утром в поле выносили кувшин с коровьим или козьим молоком, и оставляли пока роса не испарится. На Руси верили, что после этого у животных будет лучше удой. Доить коров и коз старались в одиночестве, чтобы не сглазили.

Святого Матфия чтили торговцы. Считалось, что апостол помогает в торговле, поэтому 22 августа часто устраивали ярмарки и распродажи, а также назначали крупные сделки. Дата считается удачной для крупных покупок и инвестиций.

Что нельзя делать 22 августа

В этот день нельзя носить металлические украшения - они вытягивают здоровье из человека. Нельзя ночью смотреть на луну, чтобы голова не болела. 22 августа нельзя выгонять на выпас домашнюю скотину. В этот день нельзя торопиться и принимать поспешные решения.

Приметы погоды 22 августа

Иней ранним утром сулит сулит хороший урожай в следующем году.

Если днем отчетливо видно месяц, то остальные дни августа будут жаркими.

Обильная роса утром - к теплому и солнечному дню.

Если в этот день плохая погода, то следующий год будет неурожайным.

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