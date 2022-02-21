Народный праздник 21 февраля / фото УНИАН, Валерий Шмаков
Христиане отмечают церковный праздник 21 февраля в честь пророка Захария Серповидца. С 21 февраля начинают готовить садовый инвентарь к работам в поле. В эту дату кропили крещенской водой телеги, лопаты и серпы. Серп вешали у входа в дом, чтобы он давал защиту от злых сил.
Этот день в народе считается не очень счастливым. 21 февраля не клюет рыба и плохо идет торговля. Также в этот день ослабляется здоровье и можно легко заболеть.
Что нельзя делать 21 февраля
- В эту дату не стоит проводить хирургические операции и лечить зубы. Лечение может быть неудачным.
- Нельзя пить сырую воду сегодня.
- Нельзя никому завидовать, иначе сами себя сглазите.
Приметы погоды 21 февраля
- Мороз в этот день предвещает раннюю и теплую весну.
- Много инея на ветках - к хорошему урожаю меда.
- Если животные беспокойно себя ведут, то скоро будет метель.
- Если последняя неделя марта будет холодной, то весна будет теплой.