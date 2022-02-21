Народный праздник 21 февраля известен под названием Захарий Серповидец.

Христиане отмечают церковный праздник 21 февраля в честь пророка Захария Серповидца. С 21 февраля начинают готовить садовый инвентарь к работам в поле. В эту дату кропили крещенской водой телеги, лопаты и серпы. Серп вешали у входа в дом, чтобы он давал защиту от злых сил.

Этот день в народе считается не очень счастливым. 21 февраля не клюет рыба и плохо идет торговля. Также в этот день ослабляется здоровье и можно легко заболеть.

Что нельзя делать 21 февраля

В эту дату не стоит проводить хирургические операции и лечить зубы. Лечение может быть неудачным. Нельзя пить сырую воду сегодня. Нельзя никому завидовать, иначе сами себя сглазите.

Приметы погоды 21 февраля

Мороз в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

Много инея на ветках - к хорошему урожаю меда.

Если животные беспокойно себя ведут, то скоро будет метель.

Если последняя неделя марта будет холодной, то весна будет теплой.

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