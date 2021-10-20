20 октября народный праздник / фото УНИАН

Христиане отмечают 20 октября церковный праздник трех святых Сергиев. В эту дату празднуется День ангела Сергея. Наши предки 20 октября поручали растопить печь самому младшему члену семьи. 

Женщины в этот день надевают новые платки или шапки, чтобы весь год голова не болела. Беременные молятся святому Сергию, чтобы родить в другой день, поскольку роды 20 октября считаются тяжелыми. По поверьям, именно 20 октября начинается настоящая зима.

Что нельзя делать 20 октября

  1. 20 октября ослаблен иммунитет и много болезней летает в воздухе, поэтому нельзя легко одеваться.
  2. Не стоит работать с тестом – выпечка будет неудачной.
  3. Если хотите чтобы сон в ночь с 19 на 20 октября сбылся – нельзя его рассказывать.

Приметы погоды 20 октября

  • Если сегодня выпадет первый снег, то на Матрену 22 ноября уже придет зима.
  • Если на дубе и березе еще есть листья, то зима будет холодной.
  • Хорошая погода сегодня сохранится на 3 недели.

Автор: Екатерина Пулатова