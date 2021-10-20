Имя Сергей имеет сильную характеристику. Обладатель такого имени обладает уравновешенным и уверенным характером. Сергей всегда отстаивает правду и справедливость.
УНИАН собрал самые разные поздравления с Днем ангела Сергея в красивых стихах, а также лучшие пожелания в картинках, открытках и прозе.
С Днем Сергея - поздравления в стихах и открытках
***
С праздником тебя, Сергей!
Жизнь пусть будет веселей,
Ярких красок для души,
Жизнь ты ими распиши!
Будь же добрым и люби,
Свою сказку сотвори.
Освещай другим сердца,
Будь умнее мудреца!
Пусть помогут небеса,
И пусть крепнут телеса,
Ты здоровье не теряй,
Близких ты не забывай!
***
Будь, Сергей, всегда везучим,
Притягательным мужчиной,
Пусть дорогой самой лучшей
Жизнь ведёт тебя к вершинам!
И несметные богатства
Пусть обрушатся нежданно,
Каждым днем, чтоб наслаждаться,
Жить роскошно, постоянно!
С днем ангела!
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Праздник твой пришел, Сережа!
Так отметь его, как надо.
С теми, кто других дороже.
Мы поздравить тебя рады.
Пусть всё в жизни будет гладко,
Дней счастливых будет много.
Оптимизма и достатка!
С Днем ангела тебя, Серега!
***
Желаю всей душой, Сережа,
Иметь успех тебе во всем!
Ведь по-другому быть не может,
Идешь ты к целям день за днем!
Всегда будь счастлив, улыбайся,
Не знай печалей и забот!
Прекрасной жизнью наслаждайся —
Поможет в этом твой доход!
***
С днем ангела тебя, Сергей!
Пусть всегда будут в жизни твоей:
Радость, счастье, любовь, красота.
Пусть ведет за собою мечта.
Будет все пускай хорошо,
Чтоб легко испытанья прошел,
Дом построил и сад посадил,
Чтоб любил и любимым ты был!
***
Будь уверенным, Сережа,
Напролом к мечте шагай,
Храбрость пусть течёт под кожей,
А в душе бушует май!
Твоей силе и сноровке
Позавидует любой,
И успех без остановки
Будет мчаться за тобой!
Поздравления с Днем Сергея в прозе и картинках
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Читайте такжеПриметы Покров Пресвятой Богородицы: обычаи, что можно и нельзя делатьДорогой Сергей, хочется пожелать тебе богатырской отваги и огромного мужества. Желаю тебе справляться с проблемами по щелчку пальцев и легкой походкой шагать по жизни. Пусть не напрягают тебя никакие невзгоды, пусть всегда окружают успех и понимание.
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Поздравляю с Днем ангела, Сергей. Желаю всегда чувствовать себя уверенным и непобедимым, смелым и неутомимым, достойным и решительным, счастливым и любимым мужиком. Удачи на жизненном пути, достатка в кошельке, отличного настроения и крепкого здоровья тебе, Серега!
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Поздравляю з днем ангела тебя, дорогой Сережа! Желаю тебе приятного общения, высокого статуса, значительного успеха, отменного здоровья и чудесного настроения в жизни. Пусть тебе всегда удаётся проявлять во всём креатив и индивидуализм, пусть любое твоё решение будет твёрдым и уверенным.
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Я хочу пожелать, чтобы упорство вело тебя на вершины гор, чтобы завоевывал ты этот мир и не сомневался, что именно ты склонишь его к своим ногам. Пусть энергия бьет ключом и заставляет идти вперед. С днем ангела, Сергей!
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