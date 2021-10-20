Сегодня именины отмечают обладатели одного из самых популярных мужских имен.

Имя Сергей имеет сильную характеристику. Обладатель такого имени обладает уравновешенным и уверенным характером. Сергей всегда отстаивает правду и справедливость.

УНИАН собрал самые разные поздравления с Днем ангела Сергея в красивых стихах, а также лучшие пожелания в картинках, открытках и прозе.

С Днем Сергея - поздравления в стихах и открытках

***

С праздником тебя, Сергей!

Жизнь пусть будет веселей,

Ярких красок для души,

Жизнь ты ими распиши!

Будь же добрым и люби,

Свою сказку сотвори.

Освещай другим сердца,

Будь умнее мудреца!

Пусть помогут небеса,

И пусть крепнут телеса,

Ты здоровье не теряй,

Близких ты не забывай!

***

Будь, Сергей, всегда везучим,

Притягательным мужчиной,

Пусть дорогой самой лучшей

Жизнь ведёт тебя к вершинам!

И несметные богатства

Пусть обрушатся нежданно,

Каждым днем, чтоб наслаждаться,

Жить роскошно, постоянно!

С днем ангела!

***

Праздник твой пришел, Сережа!

Так отметь его, как надо.

С теми, кто других дороже.

Мы поздравить тебя рады.

Пусть всё в жизни будет гладко,

Дней счастливых будет много.

Оптимизма и достатка!

С Днем ангела тебя, Серега!

***

Желаю всей душой, Сережа,

Иметь успех тебе во всем!

Ведь по-другому быть не может,

Идешь ты к целям день за днем!

Всегда будь счастлив, улыбайся,

Не знай печалей и забот!

Прекрасной жизнью наслаждайся —

Поможет в этом твой доход!

***

С днем ангела тебя, Сергей!

Пусть всегда будут в жизни твоей:

Радость, счастье, любовь, красота.

Пусть ведет за собою мечта.

Будет все пускай хорошо,

Чтоб легко испытанья прошел,

Дом построил и сад посадил,

Чтоб любил и любимым ты был!

***

Будь уверенным, Сережа,

Напролом к мечте шагай,

Храбрость пусть течёт под кожей,

А в душе бушует май!

Твоей силе и сноровке

Позавидует любой,

И успех без остановки

Будет мчаться за тобой!

Поздравления с Днем Сергея в прозе и картинках

***

Читайте такжеПриметы Покров Пресвятой Богородицы: обычаи, что можно и нельзя делатьДорогой Сергей, хочется пожелать тебе богатырской отваги и огромного мужества. Желаю тебе справляться с проблемами по щелчку пальцев и легкой походкой шагать по жизни. Пусть не напрягают тебя никакие невзгоды, пусть всегда окружают успех и понимание.

***

Поздравляю с Днем ангела, Сергей. Желаю всегда чувствовать себя уверенным и непобедимым, смелым и неутомимым, достойным и решительным, счастливым и любимым мужиком. Удачи на жизненном пути, достатка в кошельке, отличного настроения и крепкого здоровья тебе, Серега!

***

Поздравляю з днем ангела тебя, дорогой Сережа! Желаю тебе приятного общения, высокого статуса, значительного успеха, отменного здоровья и чудесного настроения в жизни. Пусть тебе всегда удаётся проявлять во всём креатив и индивидуализм, пусть любое твоё решение будет твёрдым и уверенным.

***

Я хочу пожелать, чтобы упорство вело тебя на вершины гор, чтобы завоевывал ты этот мир и не сомневался, что именно ты склонишь его к своим ногам. Пусть энергия бьет ключом и заставляет идти вперед. С днем ангела, Сергей!

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Автор: Виолетта Орлова